43 de ani în așteptarea acestui meci! Bela Bartha și “tricolorii” de la volei, în fața debutului la mondiale!

Pentru voleiul românesc a venit cea mai așteptată perioadă a ultimelor decenii: participarea, după 43 de ani, la Campionatul Mondial masculin. Sâmbătă, de la ora 16.30, tricolorii vor juca împotriva liderului mondial, Polonia!

În componența echipei tricolore se află și un campion al Italiei, Bela Bartha. Experiența acumulată în cel mai puternic campionat al lumii îl face să privească altfel meciurile echipei naționale: cu mult mai multă încredere.

„Nu pot să zic că intru altfel pe teren. Pot să spun doar că mă simt puțin mai sigur în unele momente din timpul meciului pentru că probabil am căpătat experiența din campionatul Italiei ca să gestionez momentele dificile puțin mai bine” – Bela Bartha, component al lotului național.

Centrul echipei noastre recunoaște că încă nu are emoții referitoare la debutul la cea mai importantă competiție a voleiului. El are mare încredere în creșterea de valoarea a întregului grup care formează naționala.

„Mă simt foarte bine. Momentan nu am emoții, chiar vorbeam cu colegii chestia asta. Eu zic că grupul este pregătit să facă o figură foarte frumoasă la acest Campionat Mondial” – Bela Bartha, component al lotului național.

Chiar dacă România e în grupă cu vicecampioana olimpică, Polonia, care e și liderul clasamentului mondial, dar și cu periculoasa formație a Olandei, Bela e convins că tricolorii pot da lovitura și se pot califica în optimile de finală ale competiției.

„Noi mergem acolo să dăm tot ce avem mai bun, mergem acolo să ne batem contra vicecampioanei olimpice Polonia. O să mergem acolo să dăm tot ce avem mai bun. Și eu sper că în toate trei meciurile, în primul rând, să jucăm bine, să jucăm în volei de calitate și, bineînțeles, după asta să câștigăm” – Bela Bartha, component al lotului național.

Jucător cu experiență, gigantul român știe că marile rezultate vin doar în urma unui joc bun. Tocmai de aceea, el își ca echipa să evolueze la cel mai înalt potențial al ei. Știe că asta e prima condiție pentru a obține și succesele.

„În primul rând vreau ca echipa să joace bine. Asta e primul lucru. Echipa să joace bine, să jucăm în volei de calitate și cred că dacă reușim să facem asta ne putem bate de la egal la egal cu oricine” – Bela Bartha, component al lotului național.

La rândul său, selecționerul Sergiu Stancu recunoaște că deși simte presiunea rolului său în rescrierea istoriei, se simte foarte bine. Pentru că este ceea ce a visat de când s-a apucat de acest sport: să reprezinte țara la Mondiale!

„Este o presiune superbă, pentru că suntem acolo unde toți ne dorim să fim. Este ceea ce ne-am dorit în momentul când ne-am apucat de volei, când vorbim de jucători. Și bineînțeles, în momentul când am devenit antrenori, ne-am dorit să fim la acest Campionat Mondial” – Sergiu Stancu, antrenor lot național.

În urmă cu doi ani, la Campionatul European, aceeași națională a României scria o altă pagină de istorie, terminând pe locul 7 în clasamentul final. Selecționerul spune că de atunci întreg grupul primei reprezentative a crescut în valoare, astfel că prestațiile de acum ale tricolorilor sunt chiar mai bune decât cele din 2023.

„România a crescut în valoare. Chiar vorbeam cu jucătorii, cu băieții. La un moment dat, momentul Campionatului European din 2023 și momentul Campionatului Mondial din 2025 este puțin diferit. Exprimarea în teren a echipei este alta, jucătorii au mai multă încredere, iar evoluția echipei este diferită” – Sergiu Stancu, antrenor lot național.

Selecționerul naționalei a terminat de o lună studiul adversarilor

Cunoscut ca un antrenor care-și diseacă adversarii înaintea fiecărei competiții sau înaintea fiecărui meci, Sergiu Stancu nu s-a dezis nici acum de acest lucru. El deja i-a studiat în cele mai mici amănunte pe cei trei oponenți de la Mondiale. Doar în timpul zborului de 11 ore spre Manila și-a permis să se uite la câteva filme.

„Adversarii din grupe, Polonia, Olanda și Qatarul sunt deja studiați, pregătiți, avem tot ce ne trebuie despre acești adversari. Mi-am pus aplicația Netflix, că de la pandemie nu mai aveam. Îmi expirase ce abonament aveam. Și acum mi-am downloadat-o ca să am niște filmulețe să mă uit pe avion” – Sergiu Stancu, antrenor lot național.

Căpitanul naționalei vrea să ia două seturi Poloniei

Pentru căpitanul formației, Marian Bala, un Mondial de vis ar începe cu o mare surpriză!

„Scenariul de Mondial perfect ar fi perfect să luăm cel puțin două seturi cu Polonia și să obținem victoria indiferent de scor cu Olanda și Qatar. Tot ce va fi mai departe va fi bonus. Oricum, vom încerca să ne bucurăm de fiecare meci, de fiecare punct în parte la acest Campionat Mondial” – Marian Bala, component al lotului național.

Revenit în iulie la lotul național după ce a ratat prezența la Golden League din cauza unei probleme la umăr, Adrian Aciobăniței și-a amânat special operația pentru a putea juca la Campionatul Mondial. El spune că pentru a-și îndeplini visul, nici un sacrificiu nu este prea mare.

„Urmează să mă operez. Din cauza aceasta, n-am fost la Golden League și n-am fost alături de echipă, pentru că am vrut să văd mai exact ce probleme am la umăr. Din păcate, am un chist și crește tot timpul la efort mare. Bineînțeles că merită sacrificiul, indiferent de accidentare, merită orice sacrificiu pentru acest moment important în cariera fiecărui sportiv” – Adrian Aciobăniței, component al lotului național.

Partidele României de la Campionatul Mondial vor fi în direct la TVR Sport

La Campionatul Mondial din Filipine, România a fost repartizată în Grupa B, alături de Polonia, Olanda și Qatar. Primul meci va avea loc sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 16.30, contra Poloniei, liderul clasamentul mondial, dar și vicecampioană olimpică și deținătoarea titlului european!

Luni, 15 septembrie, de la ora 13.00, tricolorii vor juca împotriva Olandei, iar miercuri, 17 septembrie, de la ora 05.30, contra naționalei din Qatar.

Primele două clasate se vor califica în optimile de finală ale competiției, acesta fiind și obiectivul jucătorilor noștri. Toate meciurile României vor fi transmise în direct la TVR Sport.