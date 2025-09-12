Cum poți să scapi rapid de senzația de greață…

Senzația de greață este un simptom extrem de neplăcut, iar cauzele pot să fie diverse. Iată ce recomandă specialiștii pentru a scăpa de acest disconfort!

1. Stai în picioare și evită îndoirea stomacului

Să nu te culci după ce ai mâncat, deoarece atunci când te întinzi, sucurile gastrice au un nivel mai ridicat și pot crește senzația de greață și disconfort general, mai ales dacă ai un reflux de acid.