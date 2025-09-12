Europarlamentarul Maria Grapini a militat, la Strasbourg, pentru o strategie unică, clară și cu măsuri concrete, care să ajute în mod real IMM-urile!

Eurodeputatul Maria Grapini, vicepreședinta Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor din Parlamentul European, a cerut, în mod argumentat, în plenul PE de la Strasbourg, să existe o strategie unică, clară și cu măsuri care să ajute în mod real IMM-urile!

“Piața Internă a fost definită, astăzi, în diverse feluri. Eu cred, însă, că Piața internă este inima și baza pe care s-a creat proiectul Uniunii Europene. Eu sunt plecată, dacă pot spune așa, din rândul IMM-urilor, din anul 2012. Nu s-a schimbat de atunci nimic în bine pentru acestea. Dacă discutați acum cu o întreprindere mică și mijlocie, din oricare stat membru, dar mai ales din unul din Est, veți afla care sunt greutățile reale cu care se confrunta acestea!”, a precizat, în intervenția sa, eurodeputatul Grapini.

Potrivit Mariei Grapini, deși la nivelul UE se fac strategii peste strategii, nu există coerență și nici nu se adoptă măsuri concrete care să diminueze costurile IMM-urilor și să crească credibilitatea Pieței interne a Uniunii Europene.

Pentru a investi în Piața internă, a mai spus eurodeputatul S&D, investitorul, IMM-ul și chiar cetățeanul trebuie să aibă încredere și să vadă că există stabilitate și predictibilitate.

„De aceea eu cred că tot ceea ce propunem noi prin acest Raport, din proprie inițiativă, suprapus pe toate strategiile pe care le avem, este să ajungem la o strategie unică de simplificare, coerentă, pe care s-o comunicăm și s-o implementăm eficient, mai ales că, din păcate, noi, la nivel european, reglementăm dar uităm să și implementăm!”, a conchis Maria Grapini.