Programul „Rabla 2025” a trecut la versiunea pe austeritate. Bugetul: 200 de milioane de lei!

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, lansarea unei noi ediții a programului Rabla Auto destinat persoanelor fizice. Procesul de înscriere a rămas neschimbat, însă cei care intenționează să își achiziționeze o mașină electrică vor fi nevoiți să contribuie cu o sumă semnificativ mai mare din propriul buzunar. Semnalul este negativ pentru industria automotive, în condițiile în care vânzările anuale au scăzut.

Potrivit propunerii Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice va avea un buget de 200 de milioane de lei, în condițiile în care valoarea voucherelor pentru mașini electrice scade de la 37.000 de lei la 18.500 de lei. Valoarea celorlalte tichete rămâne neschimbată.

Modificările vin în contextul ajustării subvențiilor acordate pentru vehiculele electrice, ceea ce înseamnă că sprijinul oferit de stat va fi mai redus comparativ cu edițiile anterioare.

Astfel, costul final al unei mașini electrice va crește semnificativ pentru cumpărători, în ciuda beneficiilor ecologice și fiscale pe termen lung. Raportată la prețurile medii de pe piața autoturismelor ecologice, contribuția proprie crește semnificativ, cu aproximativ 25.500 lei în plus față de anul trecut, pentru același model de mașină.