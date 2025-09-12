Scandalos: Parlamentarii își comandă, pe banii contribuabililor, cărți de vizită cu „foiță de aur”!

În timp ce românii îndură sărăcia, în Parlamentul României se fac cărți de vizită cu foiță de aur. Prețul pentru un set de 100 de bucăți se ridică la 300 de lei, în contextul în care un pachet simplu costă doar 50 de lei.

Dezvăluirea a fost făcută de fostul primar al Sectorului 2, Radu Mihaiu, pe o rețea de socializare.

„Având destul de multe întâlniri în calitate de preşedinte al Comisiei de tehnologia informaţiei cu diverşi actori din industrie, am primit o grămadă de cărţi de vizită. Eu nu am de obicei cărţi de vizită fizice, prezint QR code-ul de pe telefon şi totul se salvează mult mai rapid, electronic, fără hârtii inutile şi cărţi de vizită care sfârşesc printr-un sertar. Cu toate astea, văzând că inclusiv actorii mari din industria IT au cărţi de vizită fizice mi-am spus «hai să-mi fac şi eu un set, să fie, în caz de nevoie»”, a spus Radu Mihaiu pe Facebook.

Deputatul USR susține că a cerut o ofertă pentru o sută de bucăți, care l-ar fi costat 310 lei, pe când pe piața liberă prețurile sunt între 50 și 100 de lei, în funcție de calitate. Prețul mare este justificat de faptul că acestea sunt realizate „cu foiță de aur”.

„Azi mi-a venit oferta: 310 lei, se decontează pe protocol. Trei sute zece. Lei. Am verificat rapid pe piaţa liberă, preţurile sunt între 50 şi 100 de lei, în funcţie de calitate. Evident, în cabinetul parlamentar au început glumele: «cu foiţă de aur ca să nu facă domnii parlamentari alergie». Am întrebat la Parlament de ce costă aşa de mult, iar răspunsul a fost absolut şocant: cărţile de vizită chiar se fac cu foiţă de aur. De aia costă 310 lei setul, că sunt cu foiţă de aur”, mai arată Mihaiu.