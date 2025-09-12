Sindicatele din Educație continuă protestele. Demisia ministrului David, principala solicitare a profesorilor!

Tensiunile din Educație se amplifică la începutul noului an școlar, după ce trei mari federații sindicale au anunțat că nu renunță la proteste. Liderii sindicali contestă măsurile de austeritate anunțate de premierul Ilie Bolojan, măsuri care vizează direct personalul din învățământ și care, potrivit acestora, vor afecta calitatea actului educațional.

În prima zi de școală, mii de profesori veniți din toată țara s-au adunat în București, unde au organizat manifestații de amploare. Atmosfera tensionată a fost marcată de revendicări clare: demisia ministrului Educației, Daniel David, și renunțarea la politicile de austeritate.

Protestul, sprijinit și de elevi și studenți, a adus față în față o delegație a cadrelor didactice și pe președintele României, Nicușor Dan, care a purtat discuții timp de mai bine de două ore la Palatul Cotroceni.

Într-un comunicat comun, sindicatele transmit că „acțiunile de protest vor continua”. Profesorii acuză lipsa de reacție a autorităților, afirmând că ministrul Educației „nici măcar în cel de-al doisprezecelea ceas nu recunoaşte problemele grave generate de decizii pripite luate de Guvern”.

În replică, Daniel David a declarat că protestul organizat de profesori este „neinspirat” şi „complet nerealist” în actualul context fiscal-bugetar. Totuși, sindicaliștii insistă că „prim-ministrul Ilie Bolojan și ministrul educației, Daniel David, continuă să ignore problemele generate de măsurile din Legea nr. 141/2025”.

Liderii federațiilor din educație precizează că „în perioada imediat următoare, forurile de conducere ale celor trei federații din învățământ vor propune membrilor de sindicat calendarul și formele următoarelor acțiuni de protest, astfel gândite încât să aibă un impact maxim, dar cu sacrificii minime pentru elevi și studenți. În funcție de rezultate, periodic, vom actualiza tipul și calendarul acțiunilor de protest”.

„Opinia publică trebuie să înțeleagă faptul că revolta dascălilor nu este pentru că aceștia ar fi pierdut „privilegii” – așa cum afirmă, în mod fals, unii decidenți – ci pentru salvarea învățământului românesc! Nu este o lozincă, este o realitate! Elevii și studenții acestei țări merită să beneficieze de un sistem educațional de calitate, așa cum îl au cei din alte state membre ale Uniunii Europene!”, precizează organizatorii mitingului din 8 septembrie, potrivit Digi 24.