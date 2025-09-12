Vremea se răcește în toată țara!
ANM a emis o informare meteo și cod galben de averse și descărcări electrice îndeosebi în jumătatea de est a țării, precum și în zonele montane.
ANM a emis INFORMARE METEOROLOGICĂ pentru intervalul 12 septembrie, ora 10 – 13 septembrie, ora 02, de ploi însemnate cantitativ.
Vor fi perioade cu ploi care vor avea și caracter de aversă îndeosebi în jumătatea de est a țării, precum și în zonele montane. Izolat vor fi descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.
De asemenea, a fost emisă ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN pentru 12 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 22, de averse însemnate cantitativ în nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei.
În nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei vor fi averse însemnate cantitativ, pe alocuri însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…30 l/mp și izolat peste 40 l/mp, a transmis ANM.
PROGNOZĂ SPECIALĂ PENTRU BUCUREȘTI
Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 12.09.2025 Ora 10:00 – 13.09.2025 Ora 09:00
Vremea se va răcori. Cerul va fi temporar noros și vor fi averse. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24…25 de grade, iar cea minimă de 17…18 grade.