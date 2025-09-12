Vremea se răcește în toată țara!

ANM a emis o informare meteo și cod galben de averse și descărcări electrice îndeosebi în jumătatea de est a țării, precum și în zonele montane.

ANM a emis INFORMARE METEOROLOGICĂ pentru intervalul 12 septembrie, ora 10 – 13 septembrie, ora 02, de ploi însemnate cantitativ.

Vor fi perioade cu ploi care vor avea și caracter de aversă îndeosebi în jumătatea de est a țării, precum și în zonele montane. Izolat vor fi descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

De asemenea, a fost emisă ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN pentru 12 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 22, de averse însemnate cantitativ în nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei.

În nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei vor fi averse însemnate cantitativ, pe alocuri însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…30 l/mp și izolat peste 40 l/mp, a transmis ANM.