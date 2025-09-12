Zelenski vrea să ajute Polonia!
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi, la Kiev, că țara sa este pregătită să sprijine Polonia în lupta împotriva atacurilor cu drone rusești, subliniind totodată că sistemele de apărare antiaeriană Patriot nu reprezintă o soluție eficientă pentru acest tip de amenințare. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său finlandez, Alexander Stubb, și vin în contextul intensificării atacurilor aeriene rusești în regiune.
Zelenski a explicat că soluțiile actuale de apărare, bazate pe sisteme occidentale de tip Patriot, sunt mult prea costisitoare și nu sunt concepute pentru a contracara dronele kamikaze de fabricație iraniană sau rusă. În schimb, el a pledat pentru o abordare regională coordonată și pentru dezvoltarea unui sistem multi-stratificat de apărare antiaeriană, care să răspundă noilor provocări de securitate.
„Patriotul Poloniei nu va ajuta în lupta împotriva dronelor Shahed. Nu vor ajuta pe nimeni. Este pur și simplu o armă împotriva rachetelor balistice, în primul rând”, a declarat Zelenski, citat de Interfax-Ukraine.
Acesta a atras atenția că raportul dintre costul rachetelor Patriot și cel al dronelor este disproporționat, ceea ce face sistemul ineficient pentru astfel de amenințări.
„Patriot, 2-3 milioane de dolari per rachetă. O dronă Shahed sau Geran – până la 100.000 de dolari. Din acest motiv, aceste sisteme nu sunt și nu ar trebui să fie folosite pentru a doborâ drone”, a precizat președintele ucrainean.
În opinia sa, soluția viabilă o reprezintă construirea unui sistem adaptat, în cooperare cu partenerii regionali.