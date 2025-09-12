Zelenski vrea să ajute Polonia!

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi, la Kiev, că țara sa este pregătită să sprijine Polonia în lupta împotriva atacurilor cu drone rusești, subliniind totodată că sistemele de apărare antiaeriană Patriot nu reprezintă o soluție eficientă pentru acest tip de amenințare. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său finlandez, Alexander Stubb, și vin în contextul intensificării atacurilor aeriene rusești în regiune.

Zelenski a explicat că soluțiile actuale de apărare, bazate pe sisteme occidentale de tip Patriot, sunt mult prea costisitoare și nu sunt concepute pentru a contracara dronele kamikaze de fabricație iraniană sau rusă. În schimb, el a pledat pentru o abordare regională coordonată și pentru dezvoltarea unui sistem multi-stratificat de apărare antiaeriană, care să răspundă noilor provocări de securitate.