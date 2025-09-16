Ajunge platforma TikTok la americani?

Luni, 15 septembrie, președintele american Donald Trump a sugerat că s-a ajuns la un acord cu China pentru a menține funcționalitatea platformei TikTok în SUA. Acest acord ar putea fi o concluzie a efortului care a început în timpul primului mandat al lui Trump.

„Marea reuniune comercială din Europa între Statele Unite ale Americii și China a decurs FOARTE BINE! Se va încheia în scurt timp”, „S-a ajuns, de asemenea, la un acord cu privire la o „anumită” companie pe care tinerii din țara noastră doreau foarte mult să o salveze. Vor fi foarte fericiți! Voi discuta cu președintele Xi vineri”.

Diplomații chinezi și americani s-au întâlnit săptămâna aceasta la Madrid pentru a discuta despre comerț și alte chestiuni.

TikTok a fost unul dintre subiectele care urmau să fie discutate, a declarat secretarul American al Trezoreriei, Scott Bessent, care a condus ultima rundă de negocieri comerciale cu China în numele Statelor Unite.

Trump a prelungit de mai multe ori termenul limită autoimpus pentru a ajunge la un acord cu China privind vânzarea a cel puțin unei părți din afacerea TikTok din SUA către un proprietar susținut de americani. Un proiect de lege bipartid adoptat de Congres și semnat de fostul președinte Joe Biden a interzis TikTok în Statele Unite, cu excepția cazului în care proprietarul său din China își vinde participația în activele americane ale companiei de social media, conform Mediafax.

Termenul limită a fost prelungit recent până la 17 septembrie.