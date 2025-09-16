Creșterea inflației îi alarmează pe români!

Inflația continuă să urce și pune presiune tot mai mare pe bugetele românilor, iar potrivit analistului economic Adrian Negrescu, românii nu își mai permit anumite produse din supermarket.

Rata anuală a inflației a urcat la 9,9% în luna august, comparativ cu 7,8% în luna iulie, potrivit Institutului Național de Statistică. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85%, iar alimentele cu 8,92%.

„Principalul motiv este legat de scumpirea energiei electrice, nu neapărat de creșterea TVA. Creșterea prețurilor la energie cu peste 60% a spulberat tot ceea ce înseamnă pricing, politica de prețuri în România, din punctul meu de vedere”, a declarat Adrian Negrescu, analist economic.

De la data de 1 august, cota standard de TVA a urcat de la 19% la 21%, iar cea redusă la 11%. În aceeași lună, energia electrică s-a scumpit cu 65,7% anual și cu 2,6% față de luna iulie.

În același timp, Adrian Negrescu estimează că inflația ar putea trece pragul de 10% în luna septembrie, cu riscul de a ajunge spre 12% dacă piața gazelor va fi liberalizată.