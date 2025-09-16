Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, continuă să transmită mesaje confuze, dacă nu chiar mincinoase, cu privire la deciziile majore care privesc securitatea României și viitorul bugetului național.

Recent, domnul Moșteanu a anunțat că România ar putea deveni „un hub regional pentru producția de drone” în cooperare cu Ucraina, în baza unei simple discuții prin videotelefon purtate cu adjunctul ministerului ucrainean al Apărării. Niciun detaliu concret despre beneficiile reale pentru România, niciun plan transparent de investiții, ci doar promisiuni vagi și lozinci de propagandă.

Minciuni și manipulări în serie

Această afirmație se suprapune peste o dezinformare lansată de același ministru săptămâna trecută: România ar fi urmat să „primească” 16,7 miliarde de euro prin programul SAFE al Uniunii Europene. În realitate, presa a devoalat rapid că nu este vorba despre o alocare nerambursabilă, ci despre un împrumut colosal contractat de statul român.

Conform site-ului oficial al Consiliului UE, programul SAFE are ca obiectiv sprijinirea continuă a Ucrainei și asocierea industriei sale de apărare la instrumentul financiar încă de la început. Cu alte cuvinte, banii pe care România îi împrumută nu vor fi direcționați exclusiv către întărirea capacității noastre de apărare, ci și către susținerea producției de echipamente militare pentru Kiev.

România plătește, Ucraina produce

Din amalgamul de jumătăți de adevăr și informații manipulate de ministrul Moșteanu se desprinde o concluzie șocantă: România se îndatorează masiv, în plină criză economică, pentru a finanța producția de armament a unui stat care își poate susține efortul de război doar din ajutoare externe.

Această situație este nu doar în răspăr cu interesul național, ci și periculoasă pentru stabilitatea economică a României. Țara noastră riscă să își sacrifice resursele și viitorul generațiilor următoare pentru a acoperi interese obscure, mascate sub retorica „cooperării regionale”.

Cerem explicații urgente

În fața acestei realități, solicit public ca premierul Ilie Bolojan, autorul recentelor măsuri de echilibrare bugetară care au lovit dur în populație, să clarifice de urgență:

•⁠ ⁠cine a solicitat acest împrumut uriaș,

•⁠ ⁠care este destinația exactă a fondurilor,

•⁠ ⁠pe ce criterii vor fi cheltuiți banii,

•⁠ ⁠ce garanții există că România va avea un beneficiu real și nu doar va juca rolul de plătitor de servicii pentru alții.

România are nevoie de transparență și responsabilitate

În loc să ne asigurăm frontierele, să întărim capacitatea de apărare națională și să protejăm cetățenii români, actuala conducere a Ministerului Apărării pare să fi transformat instituția într-o anexă a unor interese străine.

Este inacceptabil ca decizii de asemenea anvergură, care angajează bugetul și viitorul României pe termen lung, să fie luate netransparent, prin declarații bombastice și prin minciuni livrate opiniei publice.

România are nevoie de o conducere responsabilă, onestă și care dă dovadă de patriotism, nu de aventurieri politici care își construiesc cariera prin manipulare și prin subordonarea interesului național unor obiective externe, a precizat europarlamentarul Claudiu Târziu.