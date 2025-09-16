EvenimentDeschidere

„Lista scurtă” a lui Nicușor Dan privind potențialii șefi ai SRI și SIE!

Președintele României,  Nicușor Dan, a declarat, luni seară, că are o ”listă scurtă” cu persoanele care ar putea prelua conducerea serviciilor de informații.

”Este o discuție cu liderii partidelor, asta pot să vă spun. E discuție serioasă. Tocmai din încrederea pe care o am față de ei, nu vreau să o deteriorez, prin afirmații pe care le fac în spațiul public”, a declarat liderul de la Cotorceni, la un post de televiziune, potrivit sursei. 

Cât despre decizia de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador al României în Statele Unite Mexicane, șeful statului a dezvăluit că ”utilitatea profesională” a acestuia ar fi mai mare la București decât peste hotare.

”Domnul Lazurcă e o persoană în care am încredere, e o persoană pe care o cunosc de multă vreme. Consider că poate să ajute foarte mult dintr-o poziție centrală. Care este acea poziție… o să vedem. Utilitatea lui profesională este mai mare la București decât într-o poziție de ambasador”, a spus președintele României.

Totodată, Nicușor Dan a ținut să precizeze faptul că îl cunoaște de mai multă vreme pe Marius-Gabriel Lazurcă, cu care a organizat la Paris în 1997-1998 un seminar de politică pentru românii care studiau acolo.

”L-am chemat pentru a ocupa o poziție în București. Asta este intenția mea. Mai departe, pe servicii, SRI, SIE, până când nu o să ajungem la un acord, până nu o să finalizăm discuția cu partidele din majoritate, nu o să spun absolut nimic”, a mai spus Nicușor Dan.

Mai mult, președintele este de părere că conducerea unui serviciu de informații trebuie să se afle o persoană echilibrată, care ”a lucrat mult timp cu oamenii”.

În plus, liderul de la Cotroceni a afirmat că ”nu trebuie să existe dubii privind onestitatea persoanei respective”.

