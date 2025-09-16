Scandal uriaș: Guvernul taie fondurile pentru 400 de radare fixe!

România continuă să fie singura țară din Uniunea Europeană fără un sistem de radare fixe, în condițiile în care statisticile arată că viteza excesivă rămâne principala cauză a accidentelor rutiere mortale.

Guvernul a decis să nu mai finanțeze proiectul care prevedea instalarea a 400 de camere video pentru supravegherea traficului, investiție estimată la aproape 100 de milioane de lei.

Inițiativa, propusă de Compania Națională de Drumuri, viza montarea dispozitivelor pe autostrăzi și pe cele mai periculoase șosele din țară, unde se produc frecvent accidente grave.

Potrivit Observator, printre tronsoanele vizate se numărau DN1 București–Oradea, DN2 București–Siret și DN6 București–Timișoara. Camerele ar fi trebuit să funcționeze pe principiul calculării vitezei medii între două puncte de control, iar în cazul depășirii limitei legale, sancțiunea urma să fie trimisă direct la domiciliul șoferului.

Planul a fost însă amânat pe termen nelimitat, în lipsa fondurilor. Potrivit autorităților, cel mai devreme sistemul ar putea fi pus în funcțiune peste doi ani, dacă va fi identificată o sursă de finanțare.

În prezent, România se bazează exclusiv pe radare mobile. Poliția Rutieră dispune de 1.186 de astfel de aparate, prin intermediul cărora au fost aplicate peste 350.000 de sancțiuni doar în primele șase luni ale acestui an.

Specialiștii atrag atenția că lipsa radarelor fixe reduce eficiența combaterii vitezei excesive.