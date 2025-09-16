Secțiunea Panorama din cadrul BIFF 2025 prezintă filme premiate și apreciate pe plan internațional

Cea de a XXI-a ediție a Bucharest International Film Festival, singura competiție cinematografică internațională de film de lungmetraj organizată în București, a intrat în linie dreaptă. Evenimentul se desfășoară între 19 și 28 septembrie 2025 și aduce în fața publicului din capitală, în premieră națională, filme premiate la festivaluri internaționale de prestigiu alături de o serie de evenimente și de proiecții organizate special pentru această ediție.

Biletele pentru BIFF pot fi achiziționate de pe https://eventbook.ro/festival/bucharest-international-film-festival De asemenea, biletele pot fi achiziționate, în limita locurilor disponibile, și de la casele de bilete ale sălilor de cinema care vor găzdui proiecțiile BIFF 2025. Programul detaliat al BIFF 2025 este disponibil în următorul link: https://www.biff.com.ro/program/

Secțiunea „Panorama” aduce în premieră la București următoarele filme:

MOI QUI T’AIMAIS (C’EST SI BON) (premieră națională)

Regia: Diane Kurys

Țara: Franța

Premii/festivaluri: Prezentat în cadrul Festivalului de la Cannes 2025

După premiera de succes în cadrul festivalului de la Cannes de anul acesta, filmul CÉST SI BON! în regia binecunoscutei Diane Kurys (nominalizată la Premiul Oscar în anul 1984 pentru cel mai bun film străin “Entre nous”) reconstituie tulburătoarea poveste de dragoste a unui cuplu celebru: Yves Montand şi Simone Signoret.

Regizoare emblematică a cinematografiei franceze, Diane Kurys este cunoscută pentru filmele precum Diabolo Menthe – distins cu Premiul Louis Delluc pentru cel mai bun debut – și Entre Nous, nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun film străin, consolidându-și astfel statutul de voce esențială în portretizarea feminității pe marele ecran.

Filmul va fi proiectat sâmbătă, 20 septembrie, ora 19:00 la Cinema Muzeul Țăranului Român, și duminică, 21 septembrie, ora 19:00, la Cinema Eforie.

EUROPOLIS (premieră națională)

Regia: Kostadin Bonev

Țara: Bulgaria, Austria

Premii/ festivaluri: Cel mai bun documentar bulgar – Grand Prix Golden Rhyton 2009, Premiul Official Best Of Fest – Seattle, 2010, Festivalul Internațional De Film Documentar De La Londra, 2011 – Premiul Publicului, Festivalul Die Neue Heimatfilm, 2010 – Freistadt, Austria – Grand Prix pentru Cel Mai Bun Documentar, festivalul internațional al cineaștilor – Kent, Marea Britanie, 2011 – Cel Mai Bun Documentar

În 1933, Eugeniu Botez, inginer de profesie și comandant al portului Sulina, a scris un roman. L-a intitulat Europolis și l-a semnat sub pseudonimul Jean Bart. Un an mai târziu a murit. În acest roman straniu, Jean Bart profețește că, într-o zi, din orașul odinioară plin de viață nu va mai rămâne nimic. Odată cu moartea lui Europolis, Europa însăși va începe să moară lent, în chinuri. Câțiva ani mai târziu, profeția lui a început să prindă contur.

Filmul va fi proiectat duminică, 21 septembrie, ora 20:00, la Cinema Muzeul Țăranului Român.

Noaptea Magicianului – O seară cu Bogdan Mureșanu

MAGICIANUL (premieră națională)

Regia: Bogdan Mureșanu

Țara: România

În cadrul unei seri speciale gândite de regizorul Bogdan Mureșanu, publicul este invitat la premiera națională a filmului „Magicianul”. În Sulina, 1910, este inaugurată prima centrală electrică din acest oraș portuar românesc. În jubilarea unei mulțimi moderne și cosmopolite, Ilarion, un magician, încearcă să-și joace ultima carte pentru a-și salva viața.

Câștigător al premiului European Film Award pentru cel mai bun scurtmetraj cu Cadoul de Crăciun și recunoscut pentru vocea sa distinctă în cinema-ul românesc contemporan cu Anul nou care n-a fost, Bogdan Mureșanu revine cu o poveste despre iluzie, modernitate și fragilitatea umană în fața progresului.

Filmul va fi proiectat duminică, 21 septembrie, ora 20:00, la Cinema Muzeul Țăranului Român.

ROMERÍA (premieră națională)

Regia: Carla Siomon

Țara: Spania, Germania

Premii/ festivaluri: Prezentat în cadrul Festivalului de la Cannes 2025

Marina, de 18 ani, rămasă orfană la o vârstă fragedă, trebuie să călătorească pe coasta atlantică a Spaniei pentru a obține un document pentru universitate de la bunicii pe care nu i-a cunoscut niciodată.

Distinsă cu Ursul de Aur la Berlinale pentru filmul Alcarràs și remarcată internațional încă de la debutul său cu Estiu 1993, Carla Simón este una dintre cele mai sensibile și autentice voci ale noii generații de cineaști europeni, explorând în creațiile sale teme precum identitatea, comunitatea și legătura profundă cu pământul natal.

Fimul va fi proiectat miercuri, 24 septembrie, ora 20:30, la cinema Muzeul Țăranului Român și sâmbătă, 27 septembrie, ora 20:30, în aceeiași locație.

AFTER THE END (premieră națională)

Regia: Pablo Cesar

Țara: Argentina

Marina, de 18 ani, rămasă orfană la o vârstă fragedă, trebuie să călătorească pe coasta atlantică a Spaniei pentru a obține un document pentru universitate de la bunicii pe care nu i-a cunoscut niciodată. Astfel, întâlnește mătuși, unchi și veri noi, neștiind dacă va fi acceptată în familia regăsită. Răscolind emoții demult îngropate și răni ale trecutului, Marina pune cap la cap memoriile fragmentate și adesea contradictorii ale părinților, a căror amintire e îndepărtată.

Fimul va fi proiectat miercuri, 24 septembrie, ora 20:00, Cinema Grădina cu Filme din cadrul CREART. Proiecție urmată de o sesiune de Q&A, cu participarea regizorului Pablo Cesar și a actriței principale Luz Fernández de Castillo (antreprenor cultural argentinian, pictoriță, scriitoare și curator cu o amprentă profundă asupra scenei artistice din Buenos Aires) ce îşi interpretează propriul rol în film. „After the End” devine și un portret al unei femei care a trăit cu intensitate, într-un secol marcat de rupturi, represiuni și renașteri culturale.

YES

Regia: Nadav Lapid

Țara: Israel, Franța, Cipru, Germania

Premii/ festivaluri: Prezentat în Quinzaine des cinéastes la Cannes 2025

În Israelul de după 7 octombrie, Y., un muzician de jazz, și soția sa Jasmine, o dansatoare, duc o luptă pentru supraviețuire vânzându-şi arta, sufletele și trupurile elitei israeliene, aducând plăcere și consolare unei națiuni aflate în suferință. Curand, Y. primește o misiune foarte importantă, aceea de a compune muzica pentru un nou imn național.

Filmul va fi proiectat duminică, 28 septembrie, ora 19:00, la Cinema Muzeul Țăranului Român. Proiecție urmată de o sesiune de Q&A, în prezența regizorului Nadav Lapid și a directorului de imagine Shai Goldman.

Festivalul este organizat de Fundația Charta și Asociația Culturală Grigore Vasiliu Birlic, sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu al României, cu sprijinul Ministerului Culturii – o recunoaștere a contribuției sale în promovarea filmului și a dialogului intercultural.

Locațiile în care se va desfășura BIFF 2025 sunt: Cinema Muzeul Țăranului Român, CREART – Grădina cu filme, Cinemateca Eforie și Cinema Union.

Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii.

