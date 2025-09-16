Tokaj a fost desemnată recent printre primele 10 Regiuni Viticole din Europa pentru 2025

► Mai mult decât vin: Tradiție, savoare și aventură în colinele nord-estul Ungariei

Toamna aceasta, Tokaj își întâmpină oaspeții cu un sezon aurit de vin, istorie și descoperiri. Pe măsură ce viile se colorează în nuanțe de aur și începe sezonul culesului, această regiune viticolă renumită în întreaga lume oferă o experiență autentică, care reflectă bogăția culturală și naturală a Ungariei. Vizitatorii sunt invitați să deguste celebrul Tokaji Aszú în crame istorice, să exploreze pitoreasca vale a râului Bodrog cu canoea sau să se bucure de activități de agrement în parcurile de aventură din apropiere. Dincolo de vinurile sale, Tokaj propune o gamă diversă de atracții care pun în valoare combinația unică a Ungariei de gastronomie, natură și ospitalitate, transmite Visit Hungary – Hungarian Tourism Agency (organizația guvernamentală pentru sectorul turistic).

Moștenirea vinului: un patrimoniu UNESCO

Tokaj este faimos pentru vinurile sale excepționale, în special Tokaji Aszú, cunoscut istoric drept „vinul regilor, regele vinurilor”. Declarată Peisaj Cultural UNESCO, regiunea păstrează rețele de pivnițe vechi de secole, așezări tradiționale și terase viticole. Iubitorii de vin pot explora spectaculosul șir de pivnițe de la Hercegkút, unde subteranele dezvăluie tainele vinificației seculare.

Muzeul Vinului din Tokaj, situat în centrul orașului, oferă degustări alături de incursiuni istorice, iar Manufactura de Oțet din Bodrogkeresztúr prezintă tehnici tradiționale de producție, cu degustări incluse.

Cramele din Tokaj

Podgoriile regiunii găzduiesc unele dintre cele mai prestigioase crame ale Ungariei, fiecare oferind o experiență unică și șansa de a savura vinuri de clasă mondială. Printre acestea:

Götz Winery (Hercegkút), cramă de familie, primește vizitatori în pivnițe vechi de secole și dezvăluie istoria domeniului.

(Hercegkút), cramă de familie, primește vizitatori în pivnițe vechi de secole și dezvăluie istoria domeniului. Sauska Tokaj îmbină tehnici moderne cu tradiții, într-un decor contemporan.

îmbină tehnici moderne cu tradiții, într-un decor contemporan. Degenfeld Estate (Tarcal), una dintre cele mai vechi crame din Tokaj, impresionează prin pivnițele săpate în rocă vulcanică și plimbările prin vie.

(Tarcal), una dintre cele mai vechi crame din Tokaj, impresionează prin pivnițele săpate în rocă vulcanică și plimbările prin vie. Oremus , renumită pentru vinuri dulci și seci, pune accent pe rafinamentul procesului de vinificație.

, renumită pentru vinuri dulci și seci, pune accent pe rafinamentul procesului de vinificație. Holdvölgy Winery promovează vinificația sustenabilă și degustări în spații liniștite.

promovează vinificația sustenabilă și degustări în spații liniștite. Barta Winery (Erdőbénye) – cunoscută pentru atmosfera prietenoasă și vinuri de calitate.

(Erdőbénye) – cunoscută pentru atmosfera prietenoasă și vinuri de calitate. Disznókő (Tolcsva) atrage prin pivnița „Yellow Winehouse” și plimbările prin vie.

(Tolcsva) atrage prin pivnița „Yellow Winehouse” și plimbările prin vie. Patricius Winery (68 ha de vie) oferă o gamă variată de vinuri, de la seci elegante la Aszú premium.

(68 ha de vie) oferă o gamă variată de vinuri, de la seci elegante la Aszú premium. Gizella Winery cultivă vie pe 20 ha, cu respect pentru natură și un stil modern.

cultivă vie pe 20 ha, cu respect pentru natură și un stil modern. Royal Tokaji , fondată în 1990 împreună cu criticul britanic Hugh Johnson OBE, este una dintre cele mai cunoscute internațional.

, fondată în 1990 împreună cu criticul britanic Hugh Johnson OBE, este una dintre cele mai cunoscute internațional. Demeter Winery, într-o clădire istorică din secolul XVIII, se remarcă prin vinuri de terroir și precizie.

Fiecare vizită la cramă transformă o simplă degustare într-o călătorie senzorială și culturală completă.

Recunoaștere internațională

Tokaj a fost desemnată recent printre Primele 10 Regiuni Viticole din Europa pentru 2025, alături de zone emblematice precum Rioja, Toscana și Bordeaux.

Regiunea impresionează constant prin Aszú clasic, vinuri seci elegante și cupaje inovatoare, fiind premiată și de Organizația Mondială a Turismului (UNWTO) pentru potențialul său turistic unic.

Istorie și cultură: castele, sinagogi și viață medievală

Amatorii de istorie pot descoperi Castelul Sárospatak, reședința familiei Rákóczi, sinagoga barocă din Mád, spectaculosul Castel Boldogkő, dar și Castelul Füzér, considerat unul dintre cele mai frumoase din Ungaria, unde au loc turniruri cavalerești, târguri medievale și concerte.

Natură și aventură în aer liber

Peisajele naturale completează experiența:

Tarnul Megyer-Hegy , un fost loc de extracție a pietrei de moară, astăzi un loc de drumeție spectaculos.

, un fost loc de extracție a pietrei de moară, astăzi un loc de drumeție spectaculos. Tokaj Water Adventure Center – plimbări cu dragon boat, stand-up paddling și yoga pe apă.

– plimbări cu dragon boat, stand-up paddling și yoga pe apă. Tururi e-bike prin vii.

prin vii. Zemplén Adventure Park , la o oră de Tokaj, cu coaster alpin, tiroliene și Podul Unității Naționale , cel mai lung pod pietonal suspendat din lume.

, la o oră de Tokaj, cu coaster alpin, tiroliene și , cel mai lung pod pietonal suspendat din lume. O excursie la Nyíregyháza adaugă atracții precum grădina zoologică exotică și Aquarius Adventure Bath.

Gastronomie: călătorii culinare cu Aszú

Bucătăria locală completează perfect vinurile regiunii: foie gras glazurat cu Aszú, deserturi pe bază de fructe sau brânzeturi locale acompaniate de vinuri dulci sau seci.

Cazare de lux în Tokaj

Oferta de ospitalitate este pe măsura patrimoniului vinicol:

Minaro Hotel Tokaj – MGallery (5 stele, adults-only) – un refugiu eco-luxos, cu spa L’OCCITANE și gastronomie rafinată.

(5 stele, adults-only) – un refugiu eco-luxos, cu spa L’OCCITANE și gastronomie rafinată. Mercure Tokaj Center (4 stele) – camere renovate, spa și piscină în centrul orașului.

(4 stele) – camere renovate, spa și piscină în centrul orașului. Andrássy Kúria & Spa (5 stele, Tarcal) – reședință istorică, gastronomie recomandată Michelin, wellness și eleganță.

(5 stele, Tarcal) – reședință istorică, gastronomie recomandată Michelin, wellness și eleganță. Gróf Degenfeld Castle Hotel (4 stele, Tarcal) – castel din sec. XVIII, grădini superbe și pivniță renumită.

Tokaj – unde tradiția întâlnește inovația

Fiecare colț din Tokaj spune o poveste – prin vinuri aurii, pivnițe străvechi, dealuri line, castele medievale și gastronomie vibrantă. Cu recunoașterea internațională ca una dintre cele mai importante regiuni viticole ale Europei, Tokaj își invită vizitatorii să descopere un peisaj în care tradiția se îmbină armonios cu inovația.