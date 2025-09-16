Va fi eliberat Sebastian Vlădescu?

Judecătoarea Lia Savonea, magistrat al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), a rămas în pronunțare pentru data de 13 octombrie 2025 asupra cererilor formulate de fostul ministru al Finanțelor, Sebastian Vlădescu, și de fostul președinte al Eximbank, Ionuț Mircea Costea, care contestă condamnările definitive primite în dosarul privind mita de 20 de milioane de euro pusă la dispoziție de compania austriacă Swietelsky pentru reabilitarea căii ferate București–Constanța.

În același termen, instanța supremă urmează să decidă dacă cei doi vor fi sau nu puși în libertate. Sebastian Vlădescu a fost condamnat în mai 2023 la 7 ani și 4 luni de închisoare, iar Ionuț Mircea Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, la 6 ani de detenție. Costea a început executarea pedepsei abia în iunie 2025, după ce a fost repatriat din Turcia.

Ambii au formulat un recurs în casație, o cale extraordinară de atac împotriva deciziei definitive pronunțate în mai 2023. Cauza a fost repartizată Liei Savonea, judecătoarea care, în trecut, a admis astfel de demersuri formulate de condamnați celebri, precum Mario Iorgulescu, trimis spre rejudecare, sau Vanessa Youness, pusă în libertate.