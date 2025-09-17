Cafeaua de origine, răspunsul Nespresso pentru cerințele Generației Z, care caută mai mult decât gust

Într-un peisaj de consum în continuă schimbare, criteriile de alegere ale unui produs nu mai țin doar de gust sau preț. Tendințele actuale indică faptul că românii își ghidează alegerile în funcție de principiile și valorile personale. Pentru tot mai mulți tineri, în special din generația Z, valorile reprezentate de autenticitate, trasabilitate, sustenabilitate și grija față de mediu sunt motivatori în relația acestora cu brandurile.

Ce spun datele despre noile tendințe ale comportamentului de consum

Alegerile conștiente, responsabile au redefinit comportamentul de consum. Studiile din piață ne arată că 63% dintre români aleg mai degrabă alternative sustenabile în locul celor convenționale, iar 52% dintre cei din Gen Z prioritizează sustenabilitatea, adaptabilitatea la stilul de viață și garanția originii, potrivit datelor BARES* și PwC**. Informarea cu privire la impactul asupra mediului și principiile de sustenabilitate au ajuns să fie un standard mai ales pentru această generație care pune accentul pe transparență, relevanță și responsabilitate. În rândul Gen Z s-a observat o preocupare tot mai mare pentru schimbările climatice, motiv pentru care își ajustează criteriile de selecție ale produselor pe care le achiziționează. Este o generație de consumatori care nu mai cumpără ghidați de plăcere, ci mai ales de ceea ce susține produsul pe care îl aleg.

Această schimbare se vede inclusiv în consumul cafelei. Dacă până nu demult accentul cădea pe gust, acum tinerii caută cafea care să le reflecte convingerile, de la metodele de cultivare, la a cunoaște proveniența cafelei, modul de procesare și impactul asupra mediului.

*Datele fac parte dintr-un instrument de segmentare BARES – „Barometrul României Responsabile”, de Cult Research + GRF+, după o metodologie LOHAS.

**”Voice of the Consumer 2025”, PwC România

Cum se adaptează Nespresso cerințelor pieței

De-a lungul celor 10 ani de prezență în România, Nespresso și-a construit portofoliul în jurul unor principii clare: calitate, responsabilitate și transparență, o abordare care răspunde, inclusiv acum, noilor tendințe de consum responsabil. Cu un portofoliu diversificat, ce cuprinde peste 80 de sortimente, printre care și cafele de origine unică, Nespresso susține o cultură a consumului conștient, integrând practici sustenabile pe tot lanțul de aprovizionare și aliniindu-se așteptărilor generației tinere, pentru care autenticitatea și responsabilitatea reprezintă criterii esențiale în alegerea produselor.

„Pentru noi, colaborarea cu fermierii din cele mai apreciate regiuni de cultivare a cafelei garantează autenticitatea calității. Dar mai mult decât atât, integrează în fiecare ceașcă memoria culturii care i-a inspirat și respectul pentru mediu și comunități. Gama Origins este rezultatul esenței acestui respect. Faptul că toate aceste valori sunt împărtășite și de noua generație este o confirmare extraordinară. Și ne bucurăm să constatăm că eforturile noastre vin ca răspuns pentru așteptările lor”, explică Mădălina Săvulescu, Communication Manager Nespresso România.

Colaborarea globală cu The Weeknd – o poveste despre originile cafelei, relevantă pentru Gen Z

Colecția Samra Origins, cea mai recentă lansare din portofoliu, marchează un parteneriat global cu artistul Abel Tesfaye, cunoscut ca The Weeknd, deținător al două recorduri Guiness pentru succesul albumelor sale. Este artistul cu cea mai difuzată piesă de pe Spotify, care a atins peste 5 miliarde de difuzări, iar lunar este ascultat de peste 111,4 milioane de ori pe platforma audio.

Colaborarea cu The Weeknd reflectă dorința Nespresso de a se conecta cu Generația Z, un segment care apreciază autenticitatea, inovația și experiențele relevante, susținând în același timp preferința pentru sortimente de origine.

Colecția este creată în exclusivitate cu The Weeknd și reprezintă conexiunea cu originile sale africane și cu mama sa, Samra. Ediția limitată include sortimente de cafea de origine, precum Samra Origins Tanzania, și accesorii, oferind o experiență completă consumatorilor.

Promisiunea calității din fiecare ceașcă de cafea

Pe lângă atenția acordată experienței consumatorilor și preferințelor acestora, Nespresso își reafirmă angajamentul față de sustenabilitate și impact social pozitiv. Prin programul AAA Sustainable Quality™, sprijină peste 167.000 de fermieri din 18 țări în adoptarea practicilor agricole regenerative, asigurând calitatea boabelor de cafea și o tranziție echitabilă pentru comunități. În prezent, 91% din cafeaua Nespresso provine de la ferme certificate AAA, oferind consumatorilor produse cu trasabilitate și respect față de mediul înconjurător, reflectând astfel valorile și așteptările lor privind sustenabilitatea și responsabilitatea brandurilor pe care le aleg.

Despre Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso este pionier și reper global în domeniul cafelei porționate de înaltă calitate. Compania colaborează cu peste 168.550 de fermieri din 18 țări prin programul AAA Sustainable Quality™, dezvoltat împreună cu Rainforest Alliance, ce promovează practici sustenabile pentru ferme și peisaje înconjurătoare. Lansat în 2003, acest program îmbunătățește randamentul și calitatea recoltelor, asigurând un lanț sustenabil de aprovizionare cu cafea de înaltă calitate și sprijinind, în același timp, mijloacele de trai ale fermierilor și ale comunităților.

În 2022, Nespresso a obținut certificarea B Corp™, alăturându-se unei mișcări internaționale din care fac parte peste 9.700 de companii orientate spre un scop care respectă standardele B Corp de responsabilitate socială și mediu, precum și de transparență.

Cu sediul central în Vevey, Elveția, Nespresso operează în 96 de piețe și are peste 14.000 de angajați. În 2024, rețeaua sa de retail globală cuprindea 818 boutique-uri. Mai multe informații sunt disponibile pe www.nespresso.com/ro

Despre Nestlé

Grupul Nestlé este prezent în România din 1995, printre brandurile din portofoliul său numărându-se NESCAFÉ, Nespresso, Nesquik, Chocapic, KitKat, Lion, JOE, After Eight, Maggi, Purina sau NAN. În România, Nestlé s-a implicat și în inițiative ecologice și de responsabilitate socială. În ultimii 3 ani compania a plantat 110.000 de copaci, care vor contribui la atingerea obiectivului de net zero emisii de carbon până în 2050.

Inițiativele globale Nestlé:

În 2017, Nestlé a luat o serie de măsuri pentru accelerarea progresului în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030, ca parte a acțiunilor de îmbunătățire a calității vieții și contribuției la un viitor mai bun. Printre acestea se numără consolidarea programului “Nestlé for Healthier Kids”, extinderea inițiativei “Nestlé needs YOUth” și dezvoltarea activităților de management sustenabil al performanței de mediu. Nestlé își menține poziția de lider global în industria de alimente și băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor. Indicele global The Access To Nutrition Initiative (ATNI) evaluează cei mai mari 25 de producători de alimente din lume, concentrându-se pe politicile, practicile și performanțele lor legate de nutriție. Poziția de top conferită Nestlé este recunoașterea angajamentului său permanent față de nutriție și sănătate, precum și angajamentul său de a ajuta la abordarea provocărilor globale ale obezității și subnutriției.

Nestlé for Healthier Kids

Programul „Nestlé for Healthier Kids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care susțin părinții și tutorii să crească copii mai sănătoși, de la activități de cercetare și formulare a produselor până la servicii de educație și nutriție inovatoare pentru un stil de viață sănătos. în România, aceste eforturi se regăsesc sub umbrela programului „Și eu trăiesc sănătos – SETS”, inițiat de Fundația PRAIS.

Nestlé needs YOUth

Ambiția Nestlé în ceea ce privește inițiativa globală de tineret „Nestlé needs YOUth” este să ajute 10 milioane de tineri din întreaga lume să aibă acces la oportunități de carieră până în anul 2030. Această inițiativă globală combină și coordonează toate activitățile care susțin tinerii din întreaga lume, inclusiv eforturile Alliance for YOUth.