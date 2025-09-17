Maria Grapini, o nouă intervenție fermă în plenul PE. Elaborarea de politici coerente pentru sănătate, combaterea efectelor caniculei și locuințe eficiente energetic, prioritară pentru eurodeputatul S&D!

Europarlamentarul Maria Grapini, vicepreședintele Comisiei pentru Piață Internă și Protecția Consumatorilor, a avut, săptămâna trecută, la Strasbourg, o intervenție fermă în cadrul dezbaterii din Parlamentul European, pe tema efectelor caniculei și elaborarea de politici coerente pentru locuințe adecvate, dar și pentru sectorul de sănătate.

Potrivit eurodeputatului Grapini, deși influențarea schimbărilor climatice este limitată, este important să protejăm cetățenii prin locuințe eficiente energetic, prin sprijin și îndrumare medicală, prin asistență sanitară modernă, în spitale, dar și la domiciliu.

“Dezbatem elaborarea de politici coerente pentru locuințe și sănătate și iată că, din păcate, unii colegi politizează. Cetățenii nu asta așteaptă de la noi, mai exact să transformăm orice subiect important pentru ei, în dispută politică. Vorbim despre căldura care a sufocat toată Europa și, ca atare, trebuie să facem politici eficiente pentru combaterea calamităților naturale!”, a punctat, în intervenția sa, Maria Grapini.

De asemenea, eurodeputatul S&D, a menționat că, în condițiile în care putem să influențăm, în mod lent, schimbările climatice, trebuie, în contrapondere, să avem măsuri eficiente de prevenție și, implicit, locuințe eficientizate energetic.

Pentru implementarea acestor măsuri, este nevoie de bani și, implicit, de cetățeni cu venituri decente, a completat Maria Grapini.

“În domeniul sănătății sunt spitale în care bolnavii încă stau la temperaturi înalte, vara, și în frig, iarna. Este nevoie de o politică coerentă în domeniul sănătății, care pe lângă oferirea condițiile optime în spitale, să faciliteze și informarea cetățenilor privind modul în care să se protejeze în timpul caniculei și care să ofere, totodată, puncte de asigurare a asistenței sanitare pe străzi. Asta este prioritar să facem și nu politică pe seama oamenilor!”, a conchis eurodeputatul.