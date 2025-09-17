Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, „desființat” de Eduard Hellvig

Fostul șef al SRI Eduard Hellvig este necruțător cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, după reacția acestuia la incidentul dronei rusești intrate în spațiul aerian al României. Hellvig spune despre Moșteanu că a lăsat ”impresia pregnantă a ezitării”. ”Iar asta este muniția cea mai devastatoare pe care drona a detonat-o de fapt în societatea noastră”, consideră fostul șef al Serviciului Român de Informații (SRI).

Într-o amplă postare pe X, Hellvig trage fără milă în Moșteanu pentru reacția de la incidentul dronei rusești.

Fostul șef al SRI subliniază, printre altele, că ministrul Apărării, în loc să transmită ”mesajul politic hotărât la care ne așteptam”, a povestit ”alambicat de pe Pământ cum au stat lucrurile pe cerul patriei”.

”Prin povestirea fără talent, ne lasă impresia pregnantă a ezitării. Iar asta este muniția cea mai devastatoare pe care drona a detonat-o de fapt în societatea noastră”, consideră Eduard Hellvig.

În aceași context, fostul șef al SRI spune că șefia Apărării cere ”statură, putere mentală, orientare și nervi de fier”, adăugând ironic faptul că singurul care se menține în aceste standarde este fostul fotbalist Adrian Bumbescu, care a făcut parte din marea echipă Steaua București care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.