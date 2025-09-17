Relația excelentă dintre Trump și Orban readuce Ungaria în programul Visa Wiaver

Ungaria urmează să reintre în programul Visa Waiver la 30 septembrie 2025, grație relației personale dintre Viktor Orban și Donald Trump. România încă așteaptă.

Ungaria reintră în programul Visa Waiver, după ce guvernul condus de Viktor Orban a remediat vulnerabilitățile de securitate care au determinat administrația Trump să excludă țara vecină României.

Decizia marchează o apropiere vizibilă între Ungaria și SUA, mai ales că Viktor Orban este un aliat de lungă durată al președintelui american Donald Trump.

„Secretarul Departamentului Securității Interne (DHS), Kristi Noem, a anunțat că Ungaria își va recăpăta pe deplin statutul în cadrul Programului de scutire de vize (VWP), după finalizarea măsurilor luate pentru remedierea vulnerabilităților de securitate”, au transmis autoritățile de la Washington.

Ungaria a fost supusă mai multor restricții în cadrul Programului Visa Waiver de către Statele Unite în august 2023. Ambasada americană la Budapesta a comunicat atunci că perioada de valabilitate oferită cetățenilor Ungariei în cadrul sistemului electronic de autorizare a călătoriilor (Electronic System for Travel Authorization – ESTA) scade de la doi ani la un an și va fi permisă câte o singură intrare în SUA.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a explicat ulterior că „în 2011 guvernul ungar a lansat un proces simplificat de acordare a cetățeniei” și „aproape 1 milion de oameni au dobândit cetățenia ungară prin acest program, înainte ca Ungaria să înceapă instituirea verificării biometrice complete a identității, în 2020”.

„În perioada din 2011 până în 2020, programului i-au lipsit proceduri adecvate de a verifica identitățile solicitanților, înainte de a le permite să obțină cetățenia. Știm că au fost obținute în mod fraudulos pașapoarte ungare valide de către infractori și indivizi fără legătură cu Ungaria’” a spus atunci Matthew Miller.

Ministrul afacerilor externe și comerțului al Ungariei, Peter Szijjarto, a salutat ridicarea restricțiilor și a numit-o o realizare „serioasă”.

„Dacă administrația Biden a făcut extrem de dificilă pentru unguri călătoria în Statele Unite, acest lucru s-a încheiat acum. După discuțiile dintre cele două guverne, toți cetățenii ungari vor fi incluși în programul de scutire de vize pentru SUA începând cu 30 septembrie”, a spus Szijjarto, conform unui comunicat al ministerului său.

Szijarto a mai precizat că ESTA le va permite maghiarilor să intre în SUA de mai multe ori în doi ani, fără nicio autorizație, arătând că este o nouă realizare de la inaugurarea președintelui Donald Trump.