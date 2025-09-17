Sanatate

Totul despre vaccinarea antigripală 2025-2026

0

Vaccinarea antigripală 2025 – 2026 este considerată principala măsură de prevenție împotriva gripei care adesea poate provoca complicații serioase.

Vremea se răcește și odată cu răcirea își fac apariția virozele și gripa.

„Primele cazuri de gripă apar, de obicei, odată cu răcirea vremii, iar pentru acest sezon ne așteptăm ca boala să fie prezentă încă din luna noiembrie, cu o creștere treptată a numărului de îmbolnăviri. În fiecare an, vârful epidemiei se înregistrează în jurul lunii ianuarie, ceea ce înseamnă că, începând cu luna decembrie, cazurile de gripă cresc într-un ritm accelerat. Pentru că organismul are nevoie de o perioadă de două săptămâni, după administrarea serului, pentru a-și dezvolta anticorpi este recomandat ca imunizarea antigripală să înceapă încă de la data de 1 octombrie”, a declarat medicul Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov.

În special pentru persoanele cu comorbidități și alte boli cronice, medicii recomandă vaccinarea antigripală. În categoria persoanelor cu grad de risc ridicat încadrăm copiii mici, până în 5 ani, dar și vârstnicii, persoanele care suferă de anumite boli printre care cele respiratorii, boli de inimă, boli auto imune sau cancer.

Citește și
Sanatate

Cum să îţi depășești frica de critică și respingere

Sanatate

A fost descoperit un tratament revoluționar pentru gripă!

Sanatate

Asociaţia Persoanelor cu Boli Inflamatorii Intestinale din România (ASPIIR): 15 ani…

Sanatate

SRD: Campania de informare, educare, conștientizare-Spune DA! Împreună pentru o Mai…

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.