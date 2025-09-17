Totul despre vaccinarea antigripală 2025-2026

Vaccinarea antigripală 2025 – 2026 este considerată principala măsură de prevenție împotriva gripei care adesea poate provoca complicații serioase.

Vremea se răcește și odată cu răcirea își fac apariția virozele și gripa.

„Primele cazuri de gripă apar, de obicei, odată cu răcirea vremii, iar pentru acest sezon ne așteptăm ca boala să fie prezentă încă din luna noiembrie, cu o creștere treptată a numărului de îmbolnăviri. În fiecare an, vârful epidemiei se înregistrează în jurul lunii ianuarie, ceea ce înseamnă că, începând cu luna decembrie, cazurile de gripă cresc într-un ritm accelerat. Pentru că organismul are nevoie de o perioadă de două săptămâni, după administrarea serului, pentru a-și dezvolta anticorpi este recomandat ca imunizarea antigripală să înceapă încă de la data de 1 octombrie”, a declarat medicul Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov.

În special pentru persoanele cu comorbidități și alte boli cronice, medicii recomandă vaccinarea antigripală. În categoria persoanelor cu grad de risc ridicat încadrăm copiii mici, până în 5 ani, dar și vârstnicii, persoanele care suferă de anumite boli printre care cele respiratorii, boli de inimă, boli auto imune sau cancer.