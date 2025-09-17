Trump a ajuns la Londra. Măsuri drastice de securitate, în capitala Marii Britanii!

Donald Trump face a doua vizită oficială în Marea Britanie – premieră absolută pentru un șef de stat -, iar măsurile de securitate sunt fără precedent cu această ocazie. Poliția a operat deja arestări legate de drone suspecte care ar fi trecut prin zona castelului Windsor – una dintre reședințele familiei regale.

Înaintea plecării din Washington, Trump a spus că a doua vizită în Marea Britanie reprezintă pentru el ”o mare onoare” și l-a descris pe regele Charles drept ”un prieten de lungă durată”.

Președintele SUA și soția sa, Melanie, au ajuns în Marea Britanie marți seară, la ora locală 20:00 (22:00, ora României). Pe aeroportul londonez Standsted, cei doi au fost așteptați de ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, ambasadorul SUA la Londra, Warren Stephens, și un reprezentant al Casei Regale care a transmis tradiționalul salut al Suveranului Marii Britanii.

De la aeroport, Donald și Melania Trump s-au urcat într-un elicopter care i-a dus la reşedinţa ambasadorului american la Londra, unde au rămas peste noapte.

Trump a postat deja, pe propria rețea de socializare, imagini de după sosirea în Marea Britanie.

Vizita lui Trump în Marea Britanie este programată oficial în intervalul 17 – 19 septembrie. Principalele evenimente de pe agenda vizitei vor fi găzduite de castelul Windsor, în condițiile în care principala reședință a familiei regale, Palatul Buckingham, este în renovare.