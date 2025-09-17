Vremea se răcește în toată țara și va ploua. Meteorologii ANM au emis avertizări meteo cod galben de furtuni și răcire severă a vremii.

ANM a emis ATENȚIONARE METEO COD GALBEN pentru intervalul 17 septembrie, ora 12 – 17 septembrie, ora 21 de intensificări ale vântului. Pe parcursul zilei de miercuri (17 septembrie), în județele Mehedinți și Dolj, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

Intensificări ale vântului vor fi local și în restul teritoriului, cu viteze în general de 40…45 km/h, iar la munte de peste 70…80 km/h. Temperaturile maxime vor fi semnificativ mai scăzute față de ziua de ieri.

De asemenea, ANM a emis ATENȚIONARE METEO COD GALBEN pentru 18 septembrie, ora 10 – 18 septembrie, ora 21 de intensificări ale vântului. Pe parcursul zilei de joi (18 septembrie), în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h.