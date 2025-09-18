Amenzi drastice pentru cei ce hrănesc urșii!

Proiectul a fost adoptat cu 122 de voturi „pentru”, 38 „împotrivă” și 48 de abțineri. Camera Deputaților este prima cameră sesizată, for decizional fiind Senatul.

În ultimii ani, urşii au ucis zeci de oameni și au desfigurat câteva sute. Sunt 10 mii de exemplare în toată țara, iar cota anuală de recoltare este de 436.

Un proiect adoptat în Camera Deputaților modifică Legea Vânătorii și permite autorităților să intervină în cazul atacurilor provocate de urși sau șacali. Prin noua lege, autoritățile pot interveni de urgență în cazul urșilor agresivi și nu mai este nevoie de o hotărâre judecătorească.

”Astăzi, Camera Deputaților a adoptat Pl-x nr. 216/2025, Proiectul de lege care completează Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, în mod expres cu privire la ursul brun și șacal.

Prin modificarea adoptată astăzi, autoritățile vor avea posibilitatea de a interveni prompt în caz de atacuri sau distrugeri cauzate de aceste animale sălbatice. Este o măsură echilibrată și un pas important pentru siguranța oamenilor, dar și pentru menținerea echilibrului natural.

Contextul ne arată clar urgența acestei reglementări, prezența urșilor crescând semnificativ față de anul trecut. Fără posibilitatea de a acționa urgent în astfel de situații, se ajunge mult prea des la tragedii.

Această lege oferă autorităților instrumentele necesare pentru a interveni rapid și responsabil, atunci când viața și siguranța cetățenilor sunt puse în pericol de urşii agresivi.

Inițiatorul proiectului, deputatul minorităților naționale Gheorghe Nacov, a explicat că ordinul anual emis de ministrul Mediului privind cotele de recoltă este un act administrativ care poate fi atacat în instanță, lucru care se întâmplă an de an. „O eventuală suspendare a acestui act administrativ ar crea grave dezechilibre în natură, ar aduce pagube enorme în ceea ce privește populațiile de vânat, prin stricarea unui echilibru existent. (…) Acest proiect instituie o excepție, astfel încât suspendarea să producă efecte doar după ce hotărârea rămâne definitivă, pentru a fi posibilă intervenția la atacurile de urs brun, dar și în cazul șacalilor sau al pagubelor provocate de mistreți”, a declarat Nacov.

În plen a fost adoptat un amendament care limitează aplicarea acestor prevederi doar la exemplarele de urs brun și șacal.