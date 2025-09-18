ANAF susține că 75% dintre datoriile fiscale, care au depășit termenul de plată, nu mai pot fi recuperate!

ANAF arată că numai 25% dintre datoriile fiscale pentru care a trecut termenul plății mai pot fi recuperate, iar sumele totale depășesc 4 miliarde de euro.

Primii 50 de debitori din România, companii de stat și private, sunt datoare la ANAF, după expirarea termenului scadent, cu suma cumulată de 22,89 miliarde de lei.

ANAF arată că aproximativ 75,18% din acești bani sunt irecuperabili, astfel că doar restul de bani, 5,6 miliarde de lei, pot fi recuperați. Din banii care pot fi recuperați, pentru circa 62% dintre ei (3,5 miliarde de lei) sunt deja acordate eșalonări la plată.

Aproximativ 30% din datoriile restante după expirarea termenului scadent a firmelor din Top 50 aparțin societăților cu capital de stat și însumează 6,78 miliarde de lei. Din aceste datorii, 53% nu pot fi recuperate, având în vedere că societățile în cauză sunt fie în faliment, fie în insolvență.

Datoriile după expirarea termenului scadent nerecuperabile sunt cele pentru care ANAF nu deține pârghii coercitive de recuperare, și anume cazurile de insolvență, reorganizare și faliment, precum și pentru starea de insolvabilitate fără bunuri executarea silită fiind suspendată.

Preşedintele ANAF a fost întrebat, după audierea în comisia de buget-finanţe, ce face instituţia pentru a combate mica evaziune fiscală.

”ANAF-ul are acţiuni constante în zona asta, cu structurile de antifraudă, pe care le-am făcut publice, cum este cazul pe care l-aţi mediatizat şi dumneavoastră cu saloanele de nunţi. Spun pe această cale că ANAF-ul nu îşi propune să verifice mirii, nu îşi propune să verifice darul de nuntă, nu îşi propune să strice nunţi şi petrecerile românilor”, a spus Nica.

Nica a arătat că ”ANAF-ul îşi propune să identifice beneficiarii acestor sume pe care orice tânăr le strânge cu sudoare şi cu ajutorul părinţilor, să-şi plătească nunta, ca cel care a încasat această sumă să o declare şi să o plătească”