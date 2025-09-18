Burger King marchează 6 ani în România și deschide restaurantul cu numărul 40, în Slobozia

Burger King își continuă expansiunea accelerată pe piața din România și marchează o dublă sărbătoare: deschiderea restaurantului cu numărul 40 la nivel local, în Slobozia, pe Bulevardul Matei Basarab, nr. 72 și aniversarea a 6 ani de la intrarea brandului pe piața românească.

În ultimii trei ani, Burger King și-a consolidat prezența pe piața locală prin inaugurarea a 30 de restaurante noi, iar planurile de extindere continuă într-un ritm constant, cu obiectivul de a aduce experiența flame-grilled cât mai aproape de fanii din întreaga țară.

Surprize pentru fanii din Slobozia

Pentru a marca prima deschidere din oraș, astăzi, 18 septembrie, vizitatorii vor fi întâmpinați cu surprize speciale menite să marcheze atât deschiderea primului restaurant din Slobozia, cât și momentul aniversar. Primii 100 de clienți vor primi câte un Whopper gratuit, iar întreaga zi va fi animată de activări interactive, precum provocări pe social media cu celebra coroană Burger King și experiența „Spin the Capsule”, care oferă premii instant câștigătorilor.

“Aniversarea celor 6 ani de activitate în România, marcată prin deschiderea restaurantului cu numărul 40 în Slobozia și a șasea inaugurare din acest an, subliniază ritmul susținut al expansiunii noastre. Fiecare nou restaurant înseamnă o oportunitate de a aduce mai aproape de consumatori experiența flame-grilled autentică și de a construi o relație durabilă cu comunitățile locale. Prin această deschidere la Slobozia, ne consolidăm prezența și arătăm că Burger King rămâne angajat în dezvoltarea pe termen lung pe piața din România.”, a declarat Mariana Lisofschi, Marketing Brand Manager Burger King România

Experiența Burger King

Noul restaurant din Slobozia este amenajat într-un stil modern, cu facilități adaptate nevoilor actuale, oferind un spațiu confortabil și prietenos. Meniul reunește produsele clasice Burger King, preparate pe grătar cu flacără, dar și opțiuni plant-based, care răspund preferințelor vegetarienilor și veganilor. Oferta este completată de deserturi variate, precum înghețata la cornet și shake-urile disponibile în mai multe arome.