Se lansează OncoRCP – prima platformă din România care ajută pacienții oncologici și medicii să comunice mai bine

MedicHub Media și Ascendis, cu sprijinul Pfizer România, lansează OncoRCP (Resurse, Consiliere, Parteneriat) – o platformă online dedicată persoanelor diagnosticate cu cancer și familiilor acestora. Proiectul este sprijinit de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București și răspunde unei nevoi critice: o comunicare mai clară și mai empatică între pacient și medic.

Experiența oncologică nu este doar un diagnostic medical, ci o experiență profund umană. Pacienții au nevoie să fie ascultați și înțeleși. Inițiativa vine ca răspuns la nevoia de comunicare clară și deschisă între medic și pacient, comunicare în ambele sensuri, esențială pentru a împărtăși informații importante și a stabili o relație bazată pe încredere și respect reciproc. OncoRCP creează această conexiune emoțională prin empatie, ascultare și dialog. De asemenea, platforma își propune să contribuie la creșterea aderenței la tratament a pacienților oncologici, dar și la o mai bună alfabetizare în sănătate, ceea ce va ușura comunicarea între medic și pacient.

De ce este nevoie de OncoRCP?

În România, în fiecare an sunt depistate peste 95.000 de cazuri noi de cancer și aproape 54.000 de oameni își pierd viața. Estimările arată că, până în 2035, incidența cancerului va crește cu 6% – cu 8,3% la bărbați și 3,3% la femei.[1]

Observăm progres în diagnosticarea pacienților și lansarea de opțiuni de tratament, dar în continuare sistemul sanitar rămâne vulnerabil la capitolul comunicare pacient-medic. În acest context, OncoRCP își dorește să răspundă acestei nevoi reale.

Ce presupune OncoRCP? Acces gratuit la materiale video educative, componentă AI și podcast

Pacienții au acces gratuit la clipuri video și resurse educaționale, prezentate de Andi Cârlan , navigator de pacienți și el însuși pacient oncologic.

și resurse educaționale, prezentate de , navigator de pacienți și el însuși pacient oncologic. Platforma integrează o componentă inovatoare de inteligență artificială (AI) , care ghidează utilizatorii printr-un proces educațional în 10 pași .

, care ghidează utilizatorii printr-un proces educațional în . Pacienții parcurg chestionare de conștientizare, învață să își formuleze întrebările pentru medici și să își exprime mai bine emoțiile și nevoile.

OncoRCP include și o serie de episoade ale unui podcast cu medici oncologi, reprezentanți ai pacienților și lideri din domeniul sănătății.

cu medici oncologi, reprezentanți ai pacienților și lideri din domeniul sănătății. Platforma poate fi accesată de pe orice dispozitiv, oferind o experiență intuitivă și personalizată.

„Pfizer România se implică activ în dezvoltarea de programe educaționale care susțin comunicarea pacient-medic. Ne dorim ca această platformă să fie un companion de încredere, reducând sentimentul de izolare și oferind răspunsuri rapide la întrebări frecvente. În același timp, OncoRCP îi ajută pe pacienți să nu fie singuri în fața diagnosticului, oferindu-le nu doar tratament medical, ci și ghidare emoțională și practică în această călătorie. Trebuie menționat că OncoRCP este o platformă educativ-informativă, dar acesta nu poate substitui medicul. Pentru orice probleme de sănătate sau sfaturi medicale este necesară consultarea medicului”, a declarat Mirela Iordan, Country Manager Pfizer România.

Sprijin din partea medicilor și pacienților

Proiectul a fost construit în colaborare cu Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) și cu Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC), pentru a răspunde nevoilor reale ale comunității oncologice.

„Ne dorim ca această platformă să fie un spațiu sigur și empatic, unde pacienții să găsească sprijin real și informații clare. Sănătatea emoțională este esențială în parcursul oncologic, iar OncoRCP reflectă acest angajament”, a declarat dr. Simona Melnic, CEO MedicHub Media și Viața Medicală.

„Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» București susține proiectele care pun pacientul în centrul actului medical. Credem că o comunicare clară și empatică între medic și pacient este la fel de importantă ca tratamentul în sine, iar OncoRCP răspunde acestei nevoi prin educație, dialog și încredere reciprocă”, a declarat Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rector al UMF „Carol Davila” București.

Pentru mai multe informații și acces la platformă, accesați https://oncorcp.codeoftalent.com/registration/ONCO-7546

Partener media al proiectului: Viața Medicală.

Despre Pfizer România

De peste 175 de ani, Pfizer a fost un partener de încredere în domeniul sănătății – descoperind, dezvoltând și livrând inovații medicale pentru a preveni, trata și vindeca unele dintre cele mai dificile condiții medicale și boli din lume.

Astăzi, la 175 de ani de la înființare și de peste 30 de ani prezent în România, Pfizer continuă să fie un pionier în domeniul farmaceutic, cu un angajament constant față de inovație și excelență. Concentrarea pe oncologie și terapiile pentru boli rare subliniază misiunea companiei de a îmbunătăți și prelungi viețile pacienților din întreaga lume, reafirmând credința că timpul înseamnă viață și fiecare zi contează.

Despre Ascendis

Înființată în urmă cu 28 ani, Ascendis este cea mai mare companie de dezvoltare organizatională din Europa Centrală și de Este care are în prezent linii de business în training, coaching, consultanță, team building, microlearning, adopția de tehnologie (Tech4Humans), transformare Agile, centre de evaluare, incubatoare de afaceri, certificări în Resurse Umane și Lean Six Sigma. Ascendis are o echipă de peste 120 de persoane (consultanți, traineri, colaboratori și personal de suport).

Code of Talent este o platforma de microlearning cu prezenta globală pe 4 continente, bazată pe inteligență artificială, cu misiunea de a revoluționa e-learningul, făcându-l extrem de ușor, captivant și eficient. Angajamentul CoT este de a le oferi utilizatorilor puterea de a dobândi și aplica rapid noi cunoștințe și abilități, integrându-le natural în fluxul normal al vieții, cu un minim de timp investit și cu impact direct în rezultate.

Despre Medic Hub Media

MedicHub Media este o companie românească de comunicare medicală cu servicii integrate, fondată în anul 2004 și deținută de dr. Wargha Enayati. Prin soluții eficiente de comunicare, acceptate de medici și farmaciști, accesibile pentru companiile farmaceutice, MedicHub își propune să devină locul tuturor profesioniștilor din sănătate din România, să-i ajute să se perfecționeze continuu, să-și cultive pasiunea și să câștige timp. www.medichub.ro.

Conform documentului „Profil de țară privind cancerul 2023”, elaborat de Institutul Național de Sănătate Publică.