Toți demnitarii, obligați să-și publice CV-ul în cel mult 30 de zile de la instalarea în funcție!

Toți demnitarii statului român vor fi obligați să-și publice CV-ul complet și să-l actualizeze în maximum 30 de zile de la instalarea în funcție, conform unui proiect ce va fi supus la vot în parlament. Proiectul prevede și o sancțiune pentru cei care nu se conformează, însă aceasta este aproape simbolică: 10.000 de lei amendă.

Obligația legată de publicarea și actualizarea CV-ului este prevăzută într-un proiect de lege inițiat de către deputatul liberal Gigel Știrbu.

În aprilie, senatorii PSD, PNL și UDMR au votat contra inițiativei, în timp ce USR și AUR au susținut-o. Proiectul va fi acum supus la vot în plen.

Dacă proiectul va fi aprobat, vor fi obligați să-și țină biografiile la vedere toți cei care ocupă funcții de demnitate publică, adică inclusiv membrii Executivului, parlamentarii, primarii, consilierii locali și județeni și alți functionari publici.

Informațiile pe care vor fi obligați să le facă publice toți demnitarii se referă, în principal, la studii și experiență profesionale.

Demnitarii vor trebui de asemenea să spună dacă știu limbi străine și care sunt acestea – subiect în legătură cu care mulți au avut parte de critici sau au stârnit hazul în diferite apariții publice. Ce trebuie să conțină CV-ul unui demnitar

Datele de identificare ale demnitarului (nume, prenume)

Educația și calificările profesionale

Experiența profesională anterioară, inclusiv funcțiile publice ocupate

Publicații, distincții sau alte realizări relevante

Competențele lingvistice și alte abilități relevante.

Fiecare demnitar va trebui să-și actualizeze CV-ul cel puțin o dată pe an sau de fiecare dată când intervine o modificare semnificativă în parcursul profesional, prevede proiectul.

Nerespectarea obligației de publicare sau actualizare a CV-ului în termen de 30 de zile de la instalarea în funcție sau de la orice modificare semnificativă va constitui contravenție și se va sancționa cu amendă de 10.000 lei.

CV-urile demnitarilor vor trebui publicate pe o secțiune accesibilă publicului, dedicată, a site-ului fiecărei instituții, care va asigura accesibilitatea permanentă și gratuită la aceste informații pentru cetățeni, scrie profit.