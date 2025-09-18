Toți demnitarii, obligați să-și publice CV-ul în cel mult 30 de zile de la instalarea în funcție!
Toți demnitarii statului român vor fi obligați să-și publice CV-ul complet și să-l actualizeze în maximum 30 de zile de la instalarea în funcție, conform unui proiect ce va fi supus la vot în parlament. Proiectul prevede și o sancțiune pentru cei care nu se conformează, însă aceasta este aproape simbolică: 10.000 de lei amendă.
Obligația legată de publicarea și actualizarea CV-ului este prevăzută într-un proiect de lege inițiat de către deputatul liberal Gigel Știrbu.
În aprilie, senatorii PSD, PNL și UDMR au votat contra inițiativei, în timp ce USR și AUR au susținut-o. Proiectul va fi acum supus la vot în plen.
Dacă proiectul va fi aprobat, vor fi obligați să-și țină biografiile la vedere toți cei care ocupă funcții de demnitate publică, adică inclusiv membrii Executivului, parlamentarii, primarii, consilierii locali și județeni și alți functionari publici.
Informațiile pe care vor fi obligați să le facă publice toți demnitarii se referă, în principal, la studii și experiență profesionale.
- Datele de identificare ale demnitarului (nume, prenume)
- Educația și calificările profesionale
- Experiența profesională anterioară, inclusiv funcțiile publice ocupate
- Publicații, distincții sau alte realizări relevante
- Competențele lingvistice și alte abilități relevante.
Fiecare demnitar va trebui să-și actualizeze CV-ul cel puțin o dată pe an sau de fiecare dată când intervine o modificare semnificativă în parcursul profesional, prevede proiectul.
CV-urile demnitarilor vor trebui publicate pe o secțiune accesibilă publicului, dedicată, a site-ului fiecărei instituții, care va asigura accesibilitatea permanentă și gratuită la aceste informații pentru cetățeni, scrie profit.