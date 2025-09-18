Toto Dumitrescu, arestat preventiv pentru 30 de zile!

Toto Dumitrescu, în vârstă de 27 de ani, fiul fostului mare internațional Ilie Dumitrescu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după un accident rutier grav petrecut în centrul Capitalei. Tânărul actor a părăsit locul accidentului, a fost găsit de polițiști la 48 de ore de la eveniment și a fost depistat pozitiv la consumul de cocaină. Câți ani de închisoare riscă acesta?

Judecătoria Sectorului 1 a dispus miercuri, 17 septembrie, arestarea preventivă a lui Toto Dumitrescu, cercetat pentru părăsirea locului accidentului și consum de substanțe interzise, infracțiuni care i-ar putea aduce o condamnare de până la 7 ani de închisoare.

Accidentul s-a produs duminică, în zona de nord a Capitalei, într-o intersecție intens circulată, între Bulevardul Mircea Eliade și Strada Primăverii din Sectorul 1. Toto Dumitrescu se afla la volanul autoturismului său și se deplasa regulamentar, având prioritate. La un moment dat, o șoferiță aflată într-un Audi nu a respectat semnificația indicatorului „cedează trecerea” și a pătruns în intersecție.

Impactul a fost inevitabil. Mașina condusă de Toto a lovit partea stângă a Audi-ului, după care, în urma coliziunii, a ricoșat într-un alt autoturism aflat în apropiere. Deși a fost implicat în accident, actorul a ales să fugă de la fața locului.

Ulterior, presa sportivă a dezvăluit că femeia aflată la volanul mașinii lovite este Ilinca Dalina Amariei, o jucătoare româncă de tenis în vârstă de 23 de ani, clasată pe locul 348 WTA. Amariei a reprezentat România în competiții internaționale, inclusiv în Billie Jean King Cup, și se afla în Capitală pentru antrenamente și pregătire. Aceasta a suferit răni la picioare și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Din fericire, starea ei nu este gravă.

În loc să rămână la fața locului și să acorde primul ajutor sau să coopereze cu autoritățile, Toto Dumitrescu a ales să fugă. Timp de 48 de ore, acesta a fost de negăsit. Polițiștii l-au localizat abia marți într-un apartament din Ilfov, unde se pare că s-ar fi ascuns în încercarea de a evita ancheta.