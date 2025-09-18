Zelenski majorează salariile profesorilor și bursele pentru studenți!

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat, recent, salarii mai mai pentru profesori, dar și burse pentru studenți din anul 2026.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat, în ciuda costurilor legate de războiul cu Rusia, salarii mai mari pentru profesori, dar și burse pentru studenții ucraineni începând din 2026, potrivit agenției de știri DPA, citată de Agerpres.

„Am ordonat ca toate obligaţiile sociale ale statului nostru să fie îndeplinite în totalitate şi ca sprijinul pentru oameni să fie sporit”, a spus el într-un mesajul video publicat marţi.

Premierul Iulia Sviridenko i-a prezentat anterior liderului ucrainean punctele cheie ale proiectului buget pe anul 2026.