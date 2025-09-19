Datoria publică a României a ajuns la cote alarmante!

Datoria publică a României a atins cote alarmante. Potrivit unei informări oficiale din partea Ministerului Finanțelor, indicatorul datoriei guvernamentale, exprimat conform metodologiei europene, se situa la nivelul de 57,8% din PIB la sfârșitul lunii mai 2025. Raportat la populația țării, aceasta ar însemna că fiecare român are o datorie de aproximativ 11.000 de euro, potrivit Realitatea Plus.

La sfârșitul lunii mai 2025, datoria guvernamentală a României, calculată conform metodologiei Uniunii Europene, a atins 57,8% din PIB, potrivit datelor preliminare. Calculul a fost realizat pe baza PIB-ului cumulat din ultimele patru trimestre (T2 2024 – T1 2025), iar o actualizare este așteptată după publicarea PIB-ului pentru T2 2025.

Planul de finanțare aprobat pentru anul 2025, în valoare de aproximativ 232 miliarde lei, a fost acoperit în proporție de 52% până la 31 mai. Datoria brută include sumele alocate pentru implementarea PNRR și pentru acoperirea deficitului bugetar. Utilizarea componentei de împrumut din PNRR este estimată să reducă cheltuielile cu dobânzile în anii următori.

Măsuri de consolidare fiscală și sustenabilitate bugetară

Pentru menținerea datoriei publice la un nivel sustenabil, Guvernul a adoptat un pachet de măsuri fiscale, inclusiv prin OUG nr. 36/2025, vizând atât veniturile, cât și cheltuielile bugetare. Printre cele mai importante măsuri se numără:

Creșterea TVA : cota standard de la 19% la 21%, iar cele reduse la 11%

: cota standard de la 19% la 21%, iar cele reduse la 11% Majorarea accizelor și introducerea CAS pentru pensiile mari

Reducerea cheltuielilor: înghețarea salariilor publice, restructurarea burselor, limitarea bonusurilor

Un al doilea pachet vizează reforme structurale în domenii precum pensiile speciale, sănătatea, guvernanța corporativă și combaterea evaziunii fiscale.

Obiectivul este ca până în 2031, deficitul bugetar să scadă la 2,5% din PIB, iar datoria publică să se încadreze sub pragul de 60% din PIB, cu o traiectorie descendentă până în 2041. Aceste măsuri sunt menite să îmbunătățească percepția investitorilor și să reducă costurile de finanțare ale statului.

Pragul critic pentru înghețarea pensiilor și salariilor în România este de 55% din PIB, conform legislației privind responsabilitatea fiscal-bugetară