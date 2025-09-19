El este campionul României care lucrează la penitenciar!

Mihai Dico este unic în rugby-ul românesc: a jucat 16 finale la rând cu același club, CSM Știința Baia Mare, iar atunci când nu se antrenează, lucrează la închisoarea din orașul maramureșan, alături de alți colegi de la echipă.

CSM Știința Baia Mare a cucerit nou titlu de campioană a României la rugby, dar a stabilit și o performanță unică în țară: a jucat 16 finale consecutive! Mai mult decât atât, la toate a fost prezent pe teren și Mihai Dico, acesta stabilind, la rândul său, un nou record absolut în rugby-ul nostru!

„Sunt singurul jucător care a participat în fiecare finală. Pe unele dintre finale nu le mai știu exact, dar prima a fost o situație în care noi am plecat cu ultima șansă. Am fost conduși tot meciul și în ultima fază am avut o lovitură de pedeapsă, am dat-o la bețe și am câștigat campionatul. Și cred că câteva săptămâni am ținut-o în petreceri continue. În 2009 a fost, mai exact” – Mihai Dico, jucător CSM Știința Baia Mare.

Victoria din acest an, venită după câteva sezoane de „secetă”, îl bucură foarte mult, pentru că a simțit din nou că toată lumea din club e fericită pentru succes.

„Am avut o situație în care am câștigat patru finale consecutive și la patra finală consecutivă conducerea era la modul <<hai să lăm și campionatul ăsta și să mergem acasă>>. Nu prea era foarte multă bucurie și acum, după doi ani de pauză simt că altfel se bucură și conducerea. Pentru noi era o bucurie în fiecare an, dar conducerii, la un moment dat, i se părea ceva normal să luăm campionatul” – Mihai Dico, jucător CSM Știința Baia Mare.

Ajuns la 38 de ani, Mihai Dico lucrează la penitenciar, acolo unde mai sunt câțiva foști colegi de la echipa de rugby.

„Eu m-am angajat de anul ăsta la penitenciar. Vin part-time, vin și la antrenamente. Mai am încă 6-8 colegi și suntem foarte apreciați acolo. Nu doar eu, toți care am mers de la penitenciar suntem foarte apreciați acolo, pentru că suntem băieți serioși și muncitori” – Mihai Dico, jucător CSM Știința Baia Mare.

Cu o carieră lungă în spate, cu sute de meciuri oficiale disputate, Mihai Dică a învățat că superstițiile nu ajută la nimic.

„Nu, nu am nicio superstiție, mai zic câte o rugăciune. De exemplu, acum am fost cazat la hotel în camera 213 și nu a fost deloc cu ghinion ca pentru cei care au superstiții. Nu, nu am. Mai zic câte o rugăciune” – Mihai Dico, jucător CSM Știința Baia Mare.

De o viață în rugby, gigantul în vârstă de 38 de ani nu regretă nici o secundă faptul că s-a apucat de acest sport.

„Rugby-ul nu este pentru toată lumea, dar pentru cei cărora le plac munca fizică și contactul fizic, îl recomand, pentru că ai o viață foarte frumoasă și ești plătit să te distrezi, până la urmă. Să mergi să te joci, să fii într-un colectiv plăcut, să mergi să vizitezi țara, lumea, de ce nu?” – Mihai Dico, jucător CSM Știința Baia Mare.

A jucat toată cariera la Baia Mare

Născut la 16 august 1987, Mihai Dico a jucat toată cariera sa la CSM Știința Baia Mare, fiind un produs al acestui club. El s-a apucat de rugby la vârsta de 16 ani și jumătate, la începutul anului 2004 la echipa de juniori a clubului, fiind crescut de antrenorul George Sava. La 17 ani a semnat primul contract cu echipa de seniori a clubului la care a rămas toată cariera.

Are în palmares 9 titluri de campion național, cucerite în anii 2009, 2010, 2011, 2014, 2019, 2020, 2021, 2022 și 2025, precum și trei Cupe ale României: 2010, 2012 și 2020. De asemenea a câștigat de două ori Cupa Regelui, în 2016 și în 2017. El a fost și component al echipei naționale a României, pentru care a jucat mai multe meciuri.