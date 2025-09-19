Flavius Nedelcea a fost reținut de procurorii DNA. Secretarul de stat în Ministerul Economiei, acuzat de fapte de corupție!

Flavius Nedelcea, secretat de stat în Ministerul Economiei, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA)! Acesta este anchetat într-un dosar ce vizează fapte de corupție.

Flavius Nedelcea a fost consilier județean PSD la Caransebeș, ocupă din 2022 funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei și coordonează activitatea Direcţiei Resurse Minerale şi pe cea a Direcţiei Administrarea Participaţiilor Statului.

Potrivit celei mai recente declarații de interese, depusă în anul 2024, acesta figurează ca membru în patru Consilii de Administrație. Astfel, Flavius Nedelcea a încasat 36.528 de lei din calitatea de administrator la SC IOR SA, 11.208 lei de la CNAIR, 9.206 lei de la CARFIL SA și 33.596 de lei de la Loteria Română. De asemenea, a mai obținut venituri de 155.824 de lei din salariul de vicepreședinte al Comitetului Interministerial de Finanțări la Exim Bank.

În aceeași declarație de avere, secretarul de stat din Ministerul Economiei a menționat și că, pe lângă funcția pe care o deține, mai obține venituri și din alte trei funcții:

membru in Consiliul de Administratie IOR – venit anual în 2024 de 14.155 lei;

membru in Consiliul de Administratie C.N. LOTERIA ROMANA SA – venit anual în 2024 de 85.878 lei;

vicepreședinte comitet interministerial de finanțări – venit anual în 2024 de 152.000 de lei.

În total, veniturile anuale ale lui Flavius Nedelcea, incluzând și salariul de secretar de stat, au ajuns la 474.757 de lei anul trecut, respectiv o medie de aproape 40.000 de lei pe lună.

De curând, la Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, condus de Radu Miruță, a avut loc un scandal monstru între două șefe din conducerea instituției, pentru că Lavinia Niculescu, inițial secretar general al ANFP, a fost pusă în funcția de secretar general al Ministerului Economiei pentru o perioadă de șase luni, funcția fiind vacantă. Această decizie a venit chiar de la prim-ministrul României.

La data de 7 august 2025, premierul Ilie Bolojan a emis Decizia nr.409 prin care „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Lavinia-Claudia Niculescu, director, gradul II, al Direcţiei programe cu finanţare externă şi politici publice din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului pentru o perioadă de 6 luni”.

După doar o lună și jumătate, Lavinia Niculescu a anunțat cabinetul premierului că va renunța la această funcție înainte de termenul stabilit inițial prin decizie. Totul ar fi pornit de la un scandal adevărat petrecut pe holurile Ministerului, pentru că Niculescu s-a certat cu secretul general adjunct al instituției, Mihaela Popescu, deoarece aceasta ar fi vrut să implementeze anumite schimbări care nu erau tocmai legale, iar Radu Miruță nu a reacționat nicicum și chiar voia să le implementeze.