Grecia s-a răzgândit: Oligarhul moldovean, Vladimir Plahotniuc va fi extrădat!

Ministerul Justiției din Grecia a revenit asupra deciziei prin care suspendase extrădarea oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc și a dispus ca procedura să continue conform planului inițial. Astfel, fostul lider al Partidului Democrat urmează să fie predat autorităților de la Chișinău pe 25 septembrie 2025, după mai bine de șase ani în care a fost căutat internațional.

Decizia de revocare a suspendării a venit la doar o zi după ce autoritățile moldovene au cerut explicații oficiale în legătură cu motivele care au stat la baza amânării extrădării. Potrivit surselor judiciare, notificarea a fost transmisă la Chișinău pe 18 septembrie, confirmând că Plahotniuc va fi adus în țară în termenul stabilit inițial.

Procurorul Alexandru Cernei, care instrumentează unul dintre dosarele penale pe numele lui Vladimir Plahotniuc, a precizat în ședință de judecată că extrădarea a fost repusă pe rol.

„Procesul de extrădare în privința lui Plahotniuc a fost reluat”, a declarat oficial Cernei, menționând că inculpatul urmează să fie transferat în custodia autorităților moldovene pe 25 septembrie.

Și avocatul Lucian Rogac a confirmat schimbarea de poziție a Ministerului Justiției din Grecia.

„Vă anunț oficial că, grație eforturilor și demersurilor făcute de avocații d-lui Vladimir Plahotniuc, Ministerul Justiției din Grecia și-a anulat decizia de suspendare a procesului de extrădare a clientului nostru, Vladimir Plahotniuc. Prin urmare, domnul Plahotniuc va reveni în Republica Moldova conform graficului stabilit anterior”, a declarat apărătorul.