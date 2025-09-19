Ministerul Finanțelor plănuiește lansarea unei emisiuni de obligațiuni Samurai!

România a emis până în prezent obligațiuni verzi în valoare de aproape 10,8 miliarde de lei, sume alocate pe o gamă diversificată de proiecte, de la transport nepoluant la gestionarea apelor uzate și adaptarea la schimbările climatice. În următoarea perioadă, Ministerul Finanțelor plănuiește o emisiune de obligațiuni Samurai, menită să finanțeze întreaga zonă a economiei verzi, a anunțat joi ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul CES ESG Conference 2025.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice centrale, experți și lideri din mediul de afaceri, pentru a dezbate sustenabilitatea, economia circulară și impactul conceptului ESG (Environmental, Social, Governance) asupra mediului de afaceri și comunității. În cadrul conferinței, oficialul a prezentat planurile României de a dezvolta economia verde prin parteneriate public-private și cooperare internațională.

„Din punctul nostru de vedere, al Ministerului de Finanţe, în ceea ce priveşte economia verde putem menţiona cadrul obligaţiunilor verzi pe care Ministerul de Finanţe le-a emis atât în 2024, cât şi în cursul anului 2025. Practic, avem pe obligaţiuni verzi o sumă emisă de aproape 10,8 miliarde de lei care au fost alocate pe o zonă diversificată de proiecte. Vorbim aici de transport nepoluant, de gestionarea apei uzate, de adaptarea la schimbări climatice şi aşa mai departe, proiecte pe care vrem să le continuăm. Mai avem în plan o emisiune de obligaţiuni Samurai în următoarea perioadă, care să finanţeze tot această zonă a economiei verzi. Şi mai mult decât atât, bineînţeles, avem discuţiile cu instituţiile financiare internaţionale, unde pe fiecare palier de discuţie, fie că e vorba de BERD, de BEI, avem un palier important care se referă la economie verde. Am adus în prim plan din nou parteneriatele public-private pentru că trebuie să fim conştienţi că spaţiul fiscal, atât în 2025, dar şi în anii următori, nu va mai fi la fel de generos. De aceea, trebuie să folosim toate posibilităţile de a creşte nivelul de investiţii prin astfel de proiecte”, a menționat Alexandru Nazare.

Ministrul a subliniat și nevoia României de asistență tehnică pentru dezvoltarea parteneriatelor public-private, un domeniu în care țara noastră nu a înregistrat progrese majore comparativ cu alte state din regiune. „În discuţiile pe care le-am purtat la Washington cu Departamentul de Comerţ am reuşit să obţinem sprijinul CLDP-ului american (Programul pentru Dezvoltarea Dreptului Comercial, n.r.) atât pentru atragerea de investiţii, cât şi pentru dezvoltarea acestei forme de parteneriat public-privat, unde România nu a progresat în ultimii ani în raport cu alte ţări din regiune. Avem nevoie de asistenţă tehnică”, a adăugat ministrul.

Alexandru Nazare a precizat că partenerii americani s-au oferit să sprijine România în dezvoltarea cadrului legislativ și a portofoliului de proiecte necesare.

„Vom avea în următoarele luni de zile specialişti ai Departamentului de Comerţ sau cooptaţi de acesta cu care să discutăm atât despre cadrul legislativ care este în vigoare, cât şi despre dezvoltarea unui portofoliu de proiecte de care avem foarte mare nevoie”, a mai spus acesta.