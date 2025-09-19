Ne-a părăsit Florin Marin!

Florin Marin, unul dintre cei mai importanţi fotbalişti şi antrenori ai României, a murit, joi, 18 septembrie 2025. Acesta avea 72 de ani şi suferea de demență severă. Era internat de mai multe săptămâni la spital.

Florin Marin, unul dintre cei mai mari importanţi fundaşi centrali ai României, a jucat pentru Rapid, Steaua, FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu, devenind campion cu Steaua. Ca antrenor, a pregătit echipe precum Farul, Ceahlăul, Dinamo, Oțelul, Poli Timișoara și Voluntari, fiind și secund la națională în perioada lui Victor Pițurcă.

Mai multe cluburi importante au reacționat pe rețelele de socializare. Marcel Răducanu, fostul lui coechiper de la Steaua, a oferit și el o scură reacție: „Sunt șocat, mi-e greu sa spun ceva”.

„Drum lin, Florin Marin! Lumea fotbalului e în doliu. Fostul jucător și antrenor Florin Marin s-a stins din viață, în această seară, la vârsta de 72 de ani. Din totalul de 324 de meciuri în prima divizie, Florin Marin a jucat 174 la Steaua București. Pentru echipa noastră a evoluat din 1976 și până în 1984 și a marcat trei goluri. Rolul său era însă acela de a opri atacurile adverse, jucând pe postul de fundaș central. A câștigat un titlu și o Cupă a României în tricoul Stelei. A îmbrăcat de cinci ori și tricoul echipei naționale a României. A avut succes și în cariera de antrenor, pe care a îmbrățișat-o apoi. A trecut pe la multe echipe sonore din prima ligă, dar a fost și secundul lui Victor Pițurcă la echipa României. În ultimele clipe din viață a luptat cu o boală nemiloasă. Transmitem pe această cale condoleanțe familiei. Drum lin, Florin Marin! O să rămâi pentru totdeauna în inimile suporterilor steliști!”, a transmis CSA Steaua.