Oferte vacanța de toamnă în România (25.10-02.11.2025). BIBI Touroperator, tarife fără concurență!

Vă prezentăm, câteva oferte disponibile, în acest moment, în sistemul BIBI Touroperator, fiecare însoțită de detalii privind serviciile incluse. Tarifele prezentate sunt de pornire și se aplică pentru o cameră dublă (2 persoane), sejur de 2/3 nopți cu regimul de masă specific fiecărei oferte.

Până în acest moment, cele mai căutate destinații pentru vacanța de toamnă a elevilor sunt:

• Pentru zona montană: Sinaia, Predeal, Poiana Brașov

• Pentru turism balnear: Băile Felix, Călimănești-Căciulata, Băile Herculane

Aceste stațiuni însumează peste 60% din totalul rezervărilor efectuate până acum.

Băile Felix

– Hotel 3* cameră dublă cu balcon, fără servicii de masă – 680 lei/camera /sejur 3 nopți

– Hotel 4* camera standard fără balcon, demipensiune(md și cină) – 1221 lei/camera/ sejur 2 nopți. Acces gratuit la Aquapark.

Băile Herculane

– Hotel 3* cameră dublă, cu mic dejun inclus – 608 lei/camera /sejur 3 nopți. Acces gratuit la piscina interioară.

– Hotel 4* camera standard cu balcon, cu mic dejun inclus – 1552 lei/camera/ sejur 3 nopți Acces gratuit în zona SPA

Băile Olănești

– Hotel 3* cameră standard, cu mic dejun inclus – 1020 lei/camera /sejur 3 nopți. Acces gratuit la sala de fitness, saună, jacuzzi, piscină.

– Hotel 4* camera superior, cu mic dejun inclus – 1496 lei/camera/ sejur 3 nopți Acces gratuit la locul de joacă

Băile Tușnad

– Hotel 3* cameră standard, fără servicii de masă – 848 lei/camera /sejur 3 nopți. Reducere taxă intrare la Centrul wellness

– Hotel 4* camera matrimonială, cu demipensiune – 1964 lei/camera/ sejur 3 nopți Acces gratuit la SPA

Borsa

– Hotel 3* cameră standard, fără servicii de masă – 590 lei/camera /sejur 3 nopți.

Bran

– Hotel 3* cameră standard, fără servicii de masă – 925 lei/camera /sejur 3 nopți

– Hotel 4* camera standard, fără servicii de masă – 1634 lei/camera/ sejur 3 nopți Acces gratuit la SPA, parcare gratuită

Brașov

– Hotel 3* cameră standard, cu mic dejun inclus – 1080 lei/camera /sejur 3 nopți. Acces piscină, jacuzzi cu apă termală

– Hotel 4* cameră economy, fără servicii de masă – 959 lei/camera/ sejur 3 nopți

Bușteni

– Hotel 3* cameră standard, fără servicii de masă – 789 lei/camera /sejur 3 nopți.

– Hotel 4* cameră dublă fără servicii de masă – 852 lei/camera/ sejur 3 nopți

Călimănești Căciulata

– Hotel 3* cameră standard, mic dejun inclus – 768 lei/camera /sejur 3 nopți

– Hotel 4* camera standard, cu mic dejun inclus – 1445 lei/camera/ sejur 3 nopți Acces gratuit la SPA, salină, jacuzzi

Covasna

– Hotel 3* cameră standard, mic dejun inclus – 1023 lei/camera /sejur 3 nopți.

– Hotel 4* cameră dublă, mic dejun inclus – 1679 lei/camera/ sejur 3 nopți. Acces gratuit la SPA, parcare gratuită

Gura Humorului

– Hotel 3* cameră standard, cu mic dejun inclus – 928 lei/camera /sejur 3 nopți.

– Hotel 4* cameră superioară, mic dejun inclus – 1044 lei/camera/ sejur 3 nopți.

Poiana Brașov

– Hotel 3* cameră standard, mic dejun inclus – 785 lei/camera /sejur 3 nopți, cu reducere 10% până pe 20.10

– Hotel 4* cameră dublă, mic dejun inclus – 838 lei/camera/ sejur 3 nopți.

Predeal

– Hotel 3* cameră standard, mic dejun inclus – 860 lei/camera /sejur 3 nopți. Acces gratuit la SPA (jacuzzi, sauna, salină)

– Hotel 4* cameră dublă, mic dejun inclus – 838 lei/camera/ sejur 3 nopți.

Sinaia

– Hotel 3* cameră standard, fără servicii de masă – 611 lei/camera /sejur 3 nopți.

– Hotel 4* cameră standard, mic dejun inclus – 1312 lei/camera/ sejur 3 nopți.

Sovata

– Hotel 3* cameră standard, mic dejun inclus – 906 lei/camera /sejur 3 nopți.

– Hotel 4* cameră twin fără balcon, mic dejun inclus – 1579 lei/camera/ sejur 3 nopți. Acces SPA