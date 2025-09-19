Românii, fără asigurare medicală, nu se pot vaccina antigripal gratuit!

Începând cu 1 septembrie 2025, mulți români au rămas fără asigurare de sănătate, după ce statutul de coasigurat a fost eliminat prin Legea nr. 141/2025. Persoanele afectate pot accesa acum doar pachetul minimal de servicii medicale, care acoperă strict urgențele majore. Din păcate, vaccinarea antigripală nu mai este disponibilă gratuit pentru persoanele neasigurate, cei care doresc să se imunizeze trebuie să achite integral costul serului.

Românii fără calitate de asigurat în sistemul de sănătate din România au posibilitatea de a beneficia, în mod gratuit, de anumite consultații și investigații medicale, în special în scopul prevenirii, depistării precoce și confirmării afecțiunilor oncologice. Accesul la aceste servicii medicale se realizează în baza unei recomandări emise de doctorul de familie, iar finanțarea acestora poate fi asigurată din fondurile destinate sistemului public de sănătate.

Persoanele neasigurate nu beneficiază însă de vaccinare antigripală gratuită: „Vaccinul gripal, la fel ca toate celelalte vaccinuri care se administrează gratuit, se poate prescrie pe rețetă de către orice medic din România, indiferent de specialitate, care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Foarte important: Persoana care primește rețeta pentru administrarea vaccinului trebuie să fie asigurată în sistemul de sănătate. Persoanele neasigurate nu beneficiază de vaccinare gratuită, indiferent de bolile de care suferă. Din păcate, mulți oameni se află în această situație. (persoane neasigurate, care nu beneficiază de gratuitate). Doar persoanele asigurate pot primi rețete compensate sau gratuite în sistemul public de sănătate. În lipsa asigurării, pentru persoanele neasigurate se recomandă vaccinarea contra cost.”, a declarat medicul Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov, la Digi24.

„Încă nu știm în ce măsură este posibilă vaccinarea gratuită pentru persoanele care sunt încadrate în programele naționale de sănătate, pentru că aici este o formă specială de compensare, doar pentru boala respectivă. În această perioadă așteptăm informații despre protocoalele de vaccinare pentru a știi dacă persoanele care se încadrează în programul national beneficiază și de vaccin gratuit sau doar de medicamentele pentru boala pe care o au.”, a explicat medicul specialist.