Sebastian Burduja, precizări (necesare) privind reorganizarea Ministerului Energiei și anumite numiri

Încă din luna ianuarie 2025, am anunțat demararea reorganizării ministerului energiei, cu desființarea a 20% din totalul posturilor și 35% dintre posturile de conducere. Am fost prima instituție centrală care a inițiat un demers atât de amplu de eficientizare a activității. Finalizarea acestui proces, cu respectarea tuturor termenelor și procedurilor legale, trebuia făcută în termen de 45 de zile de la adoptarea hotărârii de guvern (a fost adoptată în data de 9 mai 2025).

Din informațiile publice, am constatat cu stupoare că procesul de reorganizare nu a fost finalizat nici acum și nici nu a respectat fișele de post pe care le-am semnat ca ministru, alături de secretarul general Constantin Saragea.

Astfel, pe funcția de director general al celei mai importante structuri ale ministerului energiei, Direcția Generală Investiții, ar fi fost titularizată o persoană care nu ar fi putut ocupa legal această funcție. Fișa de post pe care am semnat-o împreună cu secretarul general al ministerului prevedea condiții minime clare și de bun simț: studii de specialitate (tehnic, economic sau juridic), cunoașterea limbii engleze sau franceze la nivel minim B2 și experiență de minimum 3 ani în gestionarea programelor de finanțare europeană, în instituții cu rol de Autoritate de Management sau Organism Intermediar. Cerințe esențiale, având în vedere implicarea DGI în administrarea Fondului pentru Modernizare și a proiectelor PNRR, unde – în mandatul meu – am atras și gestionat, împreună cu colegii de la DGI, proiecte de peste 14 miliarde de euro. De altfel, pozițiile de ADJUNCT din cadrul DGI au prevăzute aceste criterii prin fișele de post. Ar fi un nonsens ca șeful structurii să nu le îndeplinească, dar să fie obligatorii pentru adjuncți.

Într-adevăr, în cadrul procesului de reorganizare, am stabilit criterii clare și rezonabile pentru poziția de director general investiții: experiență solidă în fonduri europene, expertiză profesională reală și integritate.

Din ceea ce apare acum în spațiul public, e clar că profilul postului și realitatea nu mai corespund. Fie fișa postului a fost modificată ulterior, fie criteriile specifice au fost ignorate. În ambele cazuri, avem o posibilă problemă gravă de transparență și legalitate.

Este ironic și revoltător: după ce am muncit să punem România pe harta marilor investiții energetice cu finanțare europeană, acum vedem cum banii contribuabililor pot ajunge pe mâna unor persoane care nu îndeplinesc criteriile minime și care au posibile probleme de integritate.

Cetățenii au dreptul să știe cum și de ce se ajunge aici. Și au dreptul să ceară explicații. Pentru că România nu-și permite să facă experimente cu miliarde de euro din bani publici. Ministerul Energiei are o miză strategică pentru viitorul acestei țări, a precizat fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja.