Weekend festiv, la „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”, cu prilejul Zilelor Bucureștiului

ARCUB îi întâmpină pe participanții de toate vârstele cu un program artistic amplu pe Calea Victoriei, iar PROEDUS deschide str. Poiana cu Aluni (sector 2) pentru comunitate.

În weekendul 20-21 septembrie 2025, „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”, cel mai amplu proiect outdoor organizat de Primăria Capitalei prin ARCUB și PROEDUS, transformă Calea Victoriei într-un adevărat centru de energie artistică și culturală, cu ocazia Zilelor Bucureștiului.

În acest cadru festiv, programul pregătit de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București oferă publicului oportunitatea de a lua parte la numeroase expoziții, spectacole de teatru, concerte, proiecții de film, parade și ateliere interactive. De asemenea, în Sectorul 2, pe Strada Poiana cu Aluni, PROEDUS propune locuitorilor din cartier o serie de activități sportive și educative, spectacole de teatru pentru copii, ateliere creative, concerte, acrobații dar și zone pentru joacă.

Weekendul Zilelor Bucureștiului este întregit de evenimentele partenere: „Dâmbovița Delivery”, în cadrul căruia vor fi prezentate instalații și performance-uri pe Splaiul Independenței, dar și spectacolul inedit „Sirene pe Dâmbovița” – primul spectacol pe apă produs în România, semnat de regizorul Gabriel Sandu, produs de Asociația IOTA și coprodus de ARCUB. „Sirene pe Dâmbovița” combină muzică live, teatru, video mapping și coregrafie într-o instalație-spectacol poetică și se va desfășura duminică seara, de la ora 21:00, în zona Operei Naționale.

„Urban Explores – Night Session” – pe Strada Plantelor și proiectul festivalul de artă stradală „Dorobanți StreetArt Fest” – pe Strada Aviator Popa Marin, alte două proiecte partenere proiectului „Străzi Deschise – București” se alătură programului festiv din acest weekend.

Sâmbătă, 20 septembrie, Calea Victoriei se transformă într-un adevărat bulevard cultural. Ziua începe la Muzeul Municipiului București – Casa Filipescu-Cesianu, care, între orele 10:00 și 18:00, își așteaptă vizitatorii cu expozițiile permanente, dar și cu expoziția tematică de pictură – „Bucureștiul Nocturn”. De-a lungul întregii zile, publicul poate participa la spectacole pentru copii și familii, de la jonglerii pe monociclu și show-uri de magie, la spectacole interactive precum „Cioful cel Viclean” sau „Caruselul Vesel”. Atmosfera festivă este completată de parade ale personajelor, ateliere de facepainting, jocuri ale copilăriei, spectacole cu baloane de săpun și demonstrații de pictură pe pânză.

Programul de sâmbătă include și momente spectaculoase în aer liber: reconstituiri istorico-militare dedicate eroilor Primului Război Mondial, defilări cu uniforme și cai, dar și un flash-mob în Piața Revoluției, susținut de 30 de copii în cadrul campaniei „Donează o șansă la viață”. Teatrul Constantin Tănase propune, între orele 12:00 și 20:00, expoziția „Artiștii și Sălbaticii”, completată de spectacolul „Bună ziua, București!”, iar seara, Calea Victoriei devine scena unor evenimente atractive precum: teatru stradal în stil „commedia dell’arte”, spectacole de dans, concerte și proiecții de filme documentare la Palatul CEC.

În Sectorul 2, strada Poiana cu Aluni va fi animată în intervalul orar 10:00-20:00 cu activități sportive, ateliere de prim ajutor, demonstrații cu animale de intervenții, spectacole pentru copii și concerte susținute de artiștii Școlii de Artă București și de Teatrul Metropolis, într-un program special organizat de PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive al Municipiului București .

Duminică, 21 septembrie, programul de pe Calea Victoriei continuă cu expozițiile de la Casa Filipescu-Cesianu și de la Teatrul Constantin Tănase, dar și cu demonstrații de pictură organizate de Asociația Artiștilor Plastici. Ziua aduce pe traseul pietonal parade spectaculoase, de la „Parada personajelor de poveste”, semnată de Teatrul „Ion Creangă”, la „Parada filosofilor stoici”, un proiect al Fundației Dan Voiculescu, realizat de studenții UNATC. Seara este dedicată spectacolelor interactive pentru copii – „Freestyle Puppetry” al Teatrului Țăndărică și „Magitot sunt eu” al Teatrului Dramaturgilor Români. Publicul este invitat să încheie ziua la Teatrul Odeon cu „Yellow Quiz Evenings”, o serie de concursuri cu premii oferite de Raiffeisen Bank.

În premieră, în România, ARCUB propune o spectaculoasă instalație-spectacol „Sirene pe Dâmbovița”, desfășurată pe apa râului Dâmbovița. Proiectul face parte din proiectul partener Dâmbovița Delivery, este realizat în coproducție cu ARCUB și este semnat de regizorul Gabriel Sandu. „Sirene pe Dâmbovița” va avea loc duminică seara, de la ora 21:00, în zona Operei Naționale.

De asemenea, tot dumincă, pe strada Poiana cu Aluni din sectorul 2, PROEDUS propune participanților un program variat de spectacole pentru copii, ateliere interactive și concerte de muzică populară, ușoară, folk-rock și percuție, completând atmosfera de sărbătoare.

Restricții rutiere – 20-21 septembrie 2025:

Calea Victoriei, Strada Piața Amzei și Strada Christian Tell

În cadrul programului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” din acest weekend, Calea Victoriei devine pietonală în ambele zile de weekend, inclusiv pe timpul nopții, de sâmbătă, ora 09:00 până duminică la ora 22:00, pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecția cu Splaiul Independenței, fără afectarea intersecțiilor.

Se va permite traversarea pe Calea Victoriei, pe strada Știrbei Vodă, strada C.A. Rosetti, strada Dem I. Dobrescu, strada Ion Câmpineanu, bulevardul Regina Elisabeta.

Traficul Societății de Transport București va fi deviat, fără afectarea călătorilor.

Traficul rutier pe Calea Victoriei se reia duminică, 21 septembrie, începând cu ora 22:00. Pentru siguranța participanților la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă mașini se închid și pistele de biciclete.

Strada Piața Amzei (segmentul cuprins între Calea Victoriei și Piața Amzei) și Strada Christian Tell (segmentul cuprins între Str. Biserica Amzei și str. Piața Amzei) devin pietonale în zilele de 20 și 21 septembrie, până la ora 22:00.

Sectorul 2 – Str. Poiana cu Aluni (zona cuprinsă între str. Maior Vasile Băcilă și str. Răscoalei 1907)

Pe str. Poiana cu Aluni, traficul rutier este restricționat începând de vineri, 19 septembrie, ora 22:00, până luni, 22 septembrie, ora 06:00, în zona cuprinsă între str. Maior Vasile Băcilă și str. Răscoala 1907.

Programul complet al evenimentelor desfășurate pe 20 și 21 septembrie, la „Străzi Deschise – București” cu ocazia Zilelor Bucureștiului, este disponibil pe www.arcub.ro .

„Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” este organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București.

Proiectul este susținut de Raiffeisen Bank România, în calitate de partener principal, și de PPC România, NEPI Rockcastle, Promenada Mall și Mega Mall București, Aqua Carpatica și Domeniile Sâmburești, în calitate de parteneri.

„Străzi deschise – București, Promenadă urbană” se desfășoară cu sprijinul Direcției Cultură, Învățământ, Turism și al Direcției Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București, al Administrației Străzilor București, al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București și al Poliției Locale a Municipiului București.

ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București cultivă identitatea culturală a Capitalei din 1996. Proiectele inițiate și desfășurate de ARCUB în anii de activitate au contribuit la diversificarea vieții culturale a orașului, precum și la înscrierea acestuia în rândul marilor capitale ale lumii. ARCUB este organizatorul celor mai ample evenimente de stradă din București, printre care: Festivalul internațional al luminii – Spotlight, Festivalul Internațional de Teatru de Stradă – B-FIT in the Street!, al singurului festival internațional de jazz în aer liber din Capitală, Bucharest Jazz Festival, și al Zilelor Bucureștiului.