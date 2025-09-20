Al Treilea Război Mondial înseamnă sfârșitul Occidentului?

Al Treilea Război Mondial este scenariul pe care Europa îl evită cu orice preț, dar pe care secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a descris clar: un conflict cataclismic simultan pe două fronturi, în care China și Rusia ar putea forța reconfigurarea ordinii globale, iar securitatea statelor baltice și a Taiwanului ar fi amenințată. Generalul britanic Richard Shirreff a simulat desfășurarea pe ore a conflictului.

Al Treilea Război Mondial este scenariul de care se teme orice strateg militar din Europa, dar pe care nu a îndrăznit niciodată să-l exprime – până când secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a explicat. „Să nu fim naivi”, a declarat recent fostul prim-ministru olandez și șef al Forțelor Armate Occidentale pentru New York Times. Generalul britanic Richard Shirreff a prezentat, pentru Daily Mail, simularea desfășurării pe ore a conflictului.

„Dacă președintele Chinei, Xi Jinping, vrea să atace Taiwanul, ar trebui mai întâi să-l sune pe partenerul său mai mic în toate acestea, Vladimir Vladimirovici Putin, care locuiește la Moscova, și să-i spună: «Hei, voi face asta și am nevoie să-i ții ocupați în Europa atacând teritoriul NATO.» Cel mai probabil, așa va evolua situația.”

Sângele va fierbe în Kremlin din cauza acestei denigrari disprețuitoare a lui Putin ca fiind „partenerul mai mic” al Beijingului, dar este un rezumat precis. Rusia, disperată după sprijin financiar și militar în războiul său prelungit împotriva Ucrainei, ar putea beneficia în mai multe moduri acționând ca un câine de atac al Chinei – expunând slăbiciunea NATO și reticența SUA sub conducerea lui Donald Trump de a interveni.

Dar șederea lui Trump în funcție se încheie efectiv în 2028. Și, până atunci, reînarmarea întârziată a Europei – și planurile, anunțate luna trecută, pentru o panglică de apărare de 48 de kilometri adâncime de-a lungul graniței dintre Rusia și statele baltice – vor fi în curs de desfășurare, sporind capacitățile noastre defensive.

Așadar, potențialele recompense pentru Xi și Putin dintr-un atac surpriză asupra Occidentului sunt imense. Dar pentru a profita, vor trebui să acționeze curând. Ne aflăm în pragul unui conflict cataclismic între superputeri pe două fronturi – însăși definiția unui război mondial. Așa s-ar putea desfășura…

ORA 12:00 GMT: (ora 14:00 în statele baltice) O pană de curent masivă în Vilnius, capitala Lituaniei, întrerupe serviciile esențiale ale orașului. Pe măsură ce spitalele trec la generatoare de urgență, iar băncile își suspendă activitatea comercială, haosul se răspândește. Un val de jafuri și tulburări civile izbucnește, complet neașteptat în Lituania, o țară care respectă legea.

12.11: Se raportează întreruperi localizate de curent electric în Letonia și Estonia, precum și în Lituania. Toate cele trei state baltice au fost afectate de inexplicabila pană de curent electric, deși Vilnius este singurul oraș care a pierdut complet alimentarea.

15.16: Pe măsură ce se apropie amurgul, președintele lituanian Gitanas Nauseda anunță că legea marțială a fost impusă în capitală, ca răspuns la revolte și violențe. Trupele se alătură poliției înarmate pe străzi. Primele rapoarte indică faptul că majoritatea celor arestați nu sunt cetățeni lituanieni, ci agitatori din Belarusul vecin.

16.30: Ministrul energiei, Dainius Kreivys, avertizează că pana de curent a fost declanșată de un atac malware asupra rețelei naționale de energie electrică, care a trecut de la sistemul BRELL din epoca sovietică la rețeaua Uniunii Europene în februarie anul acesta. Pentru a minimiza răspândirea virușilor, aparent încorporați prin infrastructura electrică moștenită a Lituaniei, statele baltice au fost izolate de rețeaua UE. Kreivys nu poate nega rapoartele conform cărora întreruperile ar putea dura zile întregi.

18.15: Pe fondul tulburărilor crescânde, Nauseda anunță o stare de asediu imediată. În Estonia, președintele Alar Karis urmează exemplul. Suedia și Polonia s-au oferit să trimită generatoare de rezervă către țările baltice, dar acestea nu vor fi online timp de cel puțin 36 de ore.

20.20: Defecțiuni în alimentarea cu energie electrică din Marea Britanie, Franța și Germania provoacă valuri de panică. Poliția armată își intensifică patrulele în majoritatea țărilor europene. În Marea Britanie, prim-ministrul Sir Keir Starmer face un apel televizat la calm, insistând că rețeaua noastră națională este sigură și implorând publicul să ignore valurile de dezinformare de pe rețelele de socializare.

4 noiembrie

07.00 GMT: Președintele rus Vladimir Putin anunță că, din cauza tulburărilor din țările înconjurătoare, trupele din enclava rusă Kaliningrad sunt plasate în alertă maximă și mutate la granița cu Lituania. Două divizii blindate complete și o divizie de infanterie mecanizată din Belarus – peste 60.000 de soldați – sunt, de asemenea, mobilizate. O altă divizie de tancuri se află la granița de est a Estoniei de luni de zile, se presupune că pregătindu-se pentru o acțiune în Ucraina.

08.10: Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, încearcă să facă un apel urgent la Kremlin. Neputând vorbi cu Putin, ea îl avertizează pe ministrul său de externe, Serghei Lavrov, că nicio incursiune militară în Lituania, sub niciun pretext, nu va fi tolerată. Lavrov replică că locuitorii vorbitori de limbă rusă din Vilnius sunt ținta gloatelor naționaliste și că Moscova nu îi va abandona.

11.35: O încăierare izbucnește pe malurile lacului Vistytis, aproape de granița Lituaniei cu Polonia și Kaliningrad. Acesta este capătul nordic al Prăpastiei Suwalki, o porțiune de 105 de kilometri care este singura graniță terestră dintre cele trei state baltice și restul UE.

Trupele lituaniene și cehe ripostează asupra unei mici forțe de gherilă formată din agresori necunoscuți. Doi soldați NATO sunt uciși, iar un atacator este capturat. El susține că este un lituanian pro-rus, dar aspectul și dialectul său rus îl definesc drept cecen – adică, aproape sigur, un mercenar din Cecenia.

11.48: Putin susține că forțele rusești din Kaliningrad au fost atacate de „rebelii lituanieni instigatori la război” și ordonă o invazie pentru a prelua controlul asupra zonei Suwalki.

O escadrilă de avioane de vânătoare SU-27 zboară la joasă altitudine peste graniță, urmată de două MiG-31 înarmate cu rachete Kinzhal. Aceste aeronave fac parte din Divizia 132 de Aviație Compusă a flotei baltice a Rusiei, întreținută de Regimentul 689 de Vânătoare de Gardă, care operează din baza aeriană Chkalovsk. Mesajul este inconfundabil: Rusia revendică dominația în aer.

12.02: Șeful NATO, Mark Rutte, anunță că se invocă clauza de apărare colectivă a NATO, Articolul 5: Lituania este membră a NATO și, ca atare, orice atac asupra acesteia este considerat un atac asupra tuturor țărilor NATO.

În privat, își smulge părul din cap: la domiciliul său privat din Mar-a-Lago, Florida, unde este ora 8 dimineața, președintele Trump se pare că nu a fost încă trezit de consilierii săi. Rutte a vorbit pe scurt cu secretarul american al apărării, Pete Hegseth, al cărui răspuns a fost: „Articolul 5? Sigur, în teorie, dar ce înseamnă asta în realitate? Îi cereți serios lui POTUS [președintele Statelor Unite] să declare război Rusiei din cauza unor avioane care zboară la joasă altitudine? Fiți serioși!”

13.26: În sala de briefing A (Cobra) din subterană a Biroului de Cabinet din Whitehall, mareșalul aerian Sir Richard Knighton îl avertizează pe Sir Keir Starmer că ar fi o nechibzuință să folosească RAF pentru a se împotrivi și a obține supremația aeriană asupra statelor baltice. Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a avertizat Rusia să nu intre în spațiul aerian al națiunii sale, dar nu a lansat nicio provocare directă. Apărarea aeriană a Rusiei din Kaliningrad este formidabilă, inclusiv sistemele S-300 și, mai avansate, sistemele S-400 „Growler”.

5 noiembrie

06.30 GMT: Grupul de luptă Enhanced Forward Presence (eFP) din Rukla, Lituania, este atacat de artileria rusă. Această forță multinațională de tip „capcană”, formată în principal din trupe germane, alături de soldați din țările BeNeLux, Norvegia și Republica Cehă, are baza la aproximativ 110 km în afara orașului Vilnius. Rolul său este de a sprijini Brigada de Infanterie Mecanizată Lituaniană – dar multe dintre aceste trupe au fost retrase pentru a combate insurgenții mercenari care organizează revolte în Vilnius. Numărând aproximativ 1.700 de soldați, eFP are peste 50 de victime înainte de a fi forțată să se retragă.

09.00: NATO, alianța militară occidentală care a supravegheat pacea în Europa timp de aproape 80 de ani, implodează public prin intermediul rețelelor de socializare. Președintele Trump postează un tweet pe site-ul său Truth Social: „Am vorbit cu Putin. Un apel telefonic EXCELENT. Lituania este o țară EȘUATĂ, are nevoie de stabilitate și există mulți ruși acolo care trebuie ținuți în SIGURANȚĂ.” Vladimir este un prieten al Americii și, la fel ca MINE, își dorește pacea.

Al Treilea Război Mondial. 15.35: Secretarul britanic al Apărării, John Healey, raportează către Cobra că tancurile rusești au intrat în periferia orașului Vilnius acum 30 de minute, susținute de puterea de foc aeriană. Pana de curent face aproape imposibilă o rezistență concertată pentru forțele Lituaniei. Finlanda și Polonia au promis sprijin, dar, având în vedere că Rusia controlează Pătura Suwalki, logistica trimiterii de întăriri este aproape imposibilă. În urma declarației lui Trump, Germania este mai preocupată de a-și aduce trupele EFP în siguranță peste graniță, în Letonia. EFP condusă de Marea Britanie în Estonia se pregătește pentru o invazie rusească care, până acum, nu a avut loc.

6 noiembrie

04.00 GMT: (La amiază la Beijing) Președintele Xi laudă Rusia pentru „apărarea cetățenilor săi” și promite sprijinul deplin al Chinei atât în ​​Lituania, cât și în Ucraina. Aceasta include zeci de mii de obuze de 122 mm și 152 mm stocate, de care au nevoie urgentă artilerii ruși, precum și un transport de rachete hipersonice DF-17 care pot fi lansate de la peste 1.000 de mile distanță și sunt capabile să evite practic orice apărare aeriană. Xi îl aplaudă călduros pe Putin, care, spune el, a expus NATO ca fiind un „tigru de hârtie”.

Se laudă, dar nu minte – deceniile în care Occidentul și-a neglijat siguranța de bază, alegând în schimb să investească bani într-un stat social din ce în ce mai umflat, au subminat forțele noastre armate până la punctul în care apărarea noastră este complet inadecvată.

18.00: (ora 02.00 a doua zi la Beijing) Bateriile de rachete chinezești deschid un baraj fără precedent în istoria războiului asupra Taiwanului, insula dens populată aflată la 100 de mile de coasta continentului. Mii de rachete țipă din cerul nopții, vizând forțele aeriene ale Taiwanului și porturile sale navale, rampele sale de lansare a rachetelor și centrele sale de comandă militară, stațiile radar și instalațiile electronice anti-drone. Cu apărarea aeriană a insulei copleșită și în mare parte distrusă în acest atac inițial, urmează roiuri de drone – zeci de mii, poate chiar 100.000. Majoritatea sunt îndreptate spre ținte militare, dar aproximativ un sfert bombardează capitala, Taipei, programată pentru lovituri precise asupra apartamentelor unor personalități taiwaneze influente. Politicieni, jurnaliști, lideri de afaceri, toți cu familiile lor, sunt uciși în casele lor.

21.00: (17.00 la Washington, DC) Donald Trump avertizează că China se va confrunta cu „povara tuturor sancțiunilor” dacă nu se declară un armistițiu imediat. El se abține să amenințe cu orice ajutor militar pentru Taiwan, chiar dacă în campania electorală de anul trecut a promis că va „bombarda Beijingul” în cazul unei invazii.

Al Treilea Război Mondial. 7 noiembrie

01.00: (09.00 în Taiwan) Navele de război chineze încep să încercuiască insula, impunând o blocadă. Acestea includ nave de asalt amfibii Tip 075 și uriașele portavioane Tip 076, lungi de aproape 300 de metri și cântărind 40.000 de tone.

Acestea sunt toate echipate cu lansatoare de rachete sol-aer și catapulte electromagnetice pentru lansarea avioane de vânătoare. De asemenea, sunt capabile să transporte cel puțin 1.000 de pușcași marini, împreună cu elicoptere, drone și ambarcațiuni de debarcare.

Al Treilea Război Mondial. 02.00: Valuri de forțe speciale chineze se parașutează în Taiwan, întâmpinând o rezistență puternică în încercarea de a neutraliza ultima apărare aeriană a insulei. Devine clar că mai mult de jumătate din guvernul din Taipei și o parte din ofițerii de rang mediu ai armatei, precum și o treime dintre piloții de vânătoare, au fost uciși în atacuri cu drone. Toate canalele de știri au fost închise, iar o avalanșă de dezinformare de la roboții chinezi înseamnă că nimeni nu știe ce să creadă pe rețelele de socializare. Populația densă a Taiwanului, de peste 23 de milioane de locuitori, este în panică totală.

04.00: Se estimează că 750.000 de soldați chinezi se adună pe coasta strâmtorii Taiwan. Cinci barje uriașe, cu rampe de aterizare extensibile de 100 de metri lungime, se pregătesc să facă traversări multiple. 12.30: Casa Albă confirmă în privat pentru Downing Street că SUA nu intenționează să lupte pentru a salva Taiwanul. Donald Trump vede acest lucru ca pe „o oportunitate mare și frumoasă” pentru America de a deveni principalul producător de semiconductori electronici din Occident, spărgând monopolul Taiwanului.

Toate relațiile comerciale cu China vor fi suspendate. Dacă Marea Britanie încalcă embargoul american cumpărând bunuri chinezești, se va transforma într-un paria – așa că Keir Starmer ar fi mai bine să decidă dacă vrea ca Marea Britanie să fie prietenul sau dușmanul Americii. 13.47: Președintele francez Emmanuel Macron, al cărui guvern a strâns legături comerciale cu China, emite o declarație prin care recunoaște dreptul lui Xi de a anexa Taiwanul și speră că preluarea poate fi încheiată fără alte violențe. Guvernul distrus al insulei se predă șase ore mai târziu.

14.02: La o întâlnire Cobra, prim-ministrul se confruntă cu două decizii rușinoase. În Marea Chinei de Sud, portavionul HMS Queen Elizabeth primește ordin să se îndepărteze de Taiwan, pentru a evita riscul de a antagoniza Beijingul. Iar, în Marea Baltică, grupul de luptă britanic primește ordin să se retragă în loc să ofere rezistență dacă și când Putin își trimite tancurile în Estonia. În doar cinci zile, echilibrul puterii globale s-a schimbat radical. China a pus mâna pe premiul dorit de mult timp. Rusia a garantat cucerirea finală a Ucrainei și a început să recupereze statele baltice. NATO s-a dezintegrat.

Europa pregătește o nouă alianță cu Orientul Îndepărtat. Iar Marea Britanie este expusă ca o insulă mică, care nu se poate apăra mai bine decât Taiwanul.