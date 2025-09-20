Eurodeputatul Maria Grapini a salutat, în plenul PE de la Strasbourg, modificarea Directivei privind pachetele de călătorii: ”S-a ajuns la un echilibru între susținerea dezvoltării turismului și protecția celor care fac turism!”

Europarlamentarul Maria Grapini, vicepreședinte al comisiei pentru piață internă și protecția consumatorilor, a salutat, în plenul PE, modificarea Directivei privind pachetele de călătorii. Eurodeputatul Grapini a subliniat nevoia de echilibru între prevederile care sporesc protecția celor care achiziționează pachetele de călătorii și cele care susțin operatorii economici din domeniul turismului.

De asemenea, europarlamentarul român a menționat că în UE operează 3,8 milioane de companii, majoritatea IMM-uri, care contribuie cu 8% la PIB și care nu trebuie împovărate cu birocrație și costuri suplimentare.

“Era nevoie să corectăm sau să îmbunătățim Directiva existentă privind pachetele de călătorii și protecția consumatorilor. Eu privesc această necesitate atât ca vicepreședinte al comisiei pentru piață internă, dar și ca fost întreprinzător. Mă bucur că s-a ajuns la un echilibru în această modificare de Directivă. Avem nevoie să dezvoltăm turismul, avem nevoie de agențiile de turism și nu putem să le supraîncărcăm nici birocratic și nici cu costuri. Pe de altă parte, trebuie să existe această protecție a consumatorilor, a celor care fac turism, și până la urmă toate acestea se întrepătrund!”, a precizat, în intervenția sa, Maria Grapini.

Potrivit eurodeputatului S&D, dacă pasagerii sunt mulțumiți de servicii, aceștia vor merge și în alte călătorii și, astfel, turismul se va dezvolta.

Nu în ultimul rând, Maria Grapini a punctat faptul că, după modificarea acestei Directive, statele membre au obligația să transpună atent și riguros aceste prevederi în legislația națională.