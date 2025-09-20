Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, intervenție fermă privind criza bugetară din spitale!

Criza bugetară ar putea lăsa unele spitale fără tratamente sau medicamente! Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că problema întreruperilor de medicație devine din ce în ce mai gravă. Asta, mai ales din cauza datoriilor către furnizori. Acesta a spus că „În momentul de față nu există întreruperi grave de medicamente în unitățile sanitare. Sigur că monitorizăm săptămânal această situație și acolo unde există sau pot exista întreruperi sau presiuni financiare, în special, încercăm să mediem și să ajustăm mecanismul financiar cât se poate de repede pentru a nu pune în pericol tratamentele pacienților.

De ce am ajuns aici? Pentru că există datorii pe care Casa Națională de Asigurări de Sănătate le are nu doar de anul acesta, ci le duce, le trage an de an fiscal, de mai mulți ani și atunci sigur că s-a ajuns la o acumulare a acestor datorii care pun oarecare presiune importantă, spun eu, pe furnizori. Încercăm în schimb și nu pot să nu mulțumesc Ministerului Finanțelor, care a avut deschidere și reacție promptă la această situație, să închidem aceste datorii și până în decembrie să nu mai existe datorii către furnizorii de servicii medicale”, a declarat el la Antena 3.

În același timp, ministrul Sănătății a afirmat că problema este una de fond, veche de ani de zile și că nu au fost luate măsurile necesare.

„Noi acum stingem incendii, așa cum suntem obișnuiți, însă problema este una de fond, la care lucrăm împreună cu Ministerul Sănătății, împreună cu reprezentanții industriei, pentru ca în viitor să nu mai ajungem la aceste situații, care sunt ciclice din păcate și care ani de zile s-au tot întâmplat, însă nu au fost luate măsuri concrete care să limiteze acest fenomen care duce la acumularea de datorii. Și vă dau doar două exemple scurt: pe site-ul Ministerului Sănătății există un ordin de ministru care va introduce în listă peste 35 de molecule în lista de compensate. Practic lărgim plaja de molecule și de medicamente pe care prescriptorii le pot acorda pacienților, pe de o parte, și pe de altă parte, încercăm să realizăm, după modelul unor țări din Uniunea Europeană, un fond de inovație, unde va participa activ industria farmaceutică. Din calculele noastre, putem acumula anul viitor în acest fond în jur de 1,5 – 2 miliarde de lei, care vor fi utilizați pentru tratamentele inovative și pentru plata acestor tratamente, chiar dacă ele nu sunt în lista de compensate. Deci încercăm să găsim mecanisme financiare astfel încât aceste situații să nu se mai repete.

Dar ce pot să spun oamenilor, pentru a nu induce panică, este că știm de situație, că monitorizăm stocurile săptămânal și că vom face toate eforturile să nu existe lipsuri în spitale. Mai mult, Ministerul Sănătății a suplimentat deja și vom încerca inclusiv în luna octombrie să facem același lucru bugetul pentru acțiunile prioritare, practic, acele programe care finanțează direct anumite specialități din spitale, astfel încât să nu existe lipsuri și întreruperi de medicație în secțiile critice: la ATI, AVC, infarct, neonatrauma și lista poate continua", a mai adăugat acesta.

Întrebat dacă există riscul ca aceste datorii să nu fie plătite până la sfârșitul anului, iar această situație să se agraveze în spitale, Rogobete a spus că „Cifrele acum exclud asemenea riscuri. Și gândesc optimist pe cifre, nu pentru că sunt eu un om optimist și nu cred că vom avea asemenea probleme”.