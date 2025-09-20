Președintele CNAS, Horațiu Moldovan: Persoanele care donează celule stem și nu au venituri vor dobândi calitatea de asigurat la sănătate!

Persoanele care donează celule stem și nu au venituri vor dobândi calitatea de asigurat la sănătate, fără plata contribuției, pe o perioadă de 10 ani, a anunțat președintele CNAS, Horațiu-Remus Moldovan, de Ziua Mondială a Donatorilor de Celule Stem.

Vineri, 19 septembrie, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu-Remus Moldovan, a anunțat că persoanele care donează celule stem şi nu au nicio sursă de venit pot dobândi calitatea de asigurat la sănătate, fără plata contribuţiei, pe o perioadă de 10 ani, potrivit Agerpres.

Moldovan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice.

„Astăzi le mulţumim celor care aleg să dăruiască o şansă la viaţă pacienţilor în lupta cu boli grave de sânge sau ale sistemului imunitar – donatorii de celule stem. Ei sunt dovada vie că gesturile de generozitate şi responsabilitate pot aduce speranţă în cazul diagnosticelor severe şi pot face diferența între boală şi vindecare.

Ca semn de recunoştinţă pentru gestul lor altruist, toţi cei care donează efectiv celule stem şi nu au nicio sursă de venit pot dobândi calitatea de asigurat CNAS, fără plata contribuției, pe o perioadă de 10 ani. Avem în România aproape 110.000 potențiali donatori înscriși în Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH), însă pretutindeni nevoia de solidaritate pentru a salva vieţi este mai mare ca oricând”, a subliniat preşedintele CNAS, conform unui comunicat de presă.

Conform acestuia, în România, 497 de pacienți au primit până acum transplant de celule stem hematopoietice, iar alți 47 sunt în așteptarea unui donator.

În același timp, în Registrul Naţional au fost înscrişi cinci noi donatori de celule stem de la începutul anului.