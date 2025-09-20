Vremea se va încălzi, semnificativ, în weekend. Temperaturile vor depăși 30 de grade!

Vremea va fi predominant frumoasã, iar procesul de încãlzire va continua. Sâmbătă, temperaturile maxime se vor încadra în general între 24 şi 30 de grade.

Prognoza meteo 20 septembrie. La noapte, cerul va avea unele înnorãri în Moldova, Dobrogea, Muntenia şi parţial în Transilvania şi la munte şi va fi mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab pânã la moderat, pe spaţii mici cu uşoare intensificãri pe crestele Carpaţilor Meridionali şi de Curburã. Temperaturile minime se vor situa între 8 şi 17 grade, mai scãzute în depresiunile Carpaţilor Orientali, spre 5…6 grade. În a doua parte a nopţii se va forma ceaţã, mai ales în Transilvania şi pe vãi.

BUCURESTI. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a nopţii, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de 10…13 grade, cu cele mai scãzute valori în zona periurbanã.

Prognoza meteo 20 septembrie SAMBATA

Vremea va fi predominant frumoasã, iar procesul de încãlzire va continua, astfel cã în special valorile termice diurne se vor situa peste mediile multianuale specifice datei. Cerul va fi mai mult senin, trecãtor cu înnorãri ziua în estul şi sud-estul ţãrii. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 24 şi 30 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 şi 19 grade, mai scãzute în depresiunile Carpaţilor Orientali, spre 4 grade. Se va semnala ceaţã, pe arii restrânse în Transilvania şi izolat în rest.

BUCURESTI. Vremea va fi frumoasã, iar procesul de încãlzire va continua, astfel cã valorile termice diurne se vor situa peste mediile multianuale specifice datei. Cerul va fi variabil, mai mult senin seara şi noaptea şi vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 28…29 de grade, iar cea minimã va fi de 11…14 grade.

Prognoza meteo DUMINICA

TARA

Vremea se va menţine frumoasã, iar valorile termice diurne vor creşte uşor în majoritatea zonelor şi vor caracteriza o vreme caldã, local deosebit de caldã în vest şi sud-vest. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri temporare în Banat, iar în a doua parte a intervalului şi pe crestele montane, îndeosebi ale Carpaţilor Meridionali, cu rafale în general de 45…50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 23…24 de grade pe litoral şi 31…32 de grade în Banat, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 şi 20 de grade, mai scãzute în estul Transilvaniei, spre 4 grade. Dimineaţa şi noaptea, pe arii restrânse, cu precãdere în centru, est şi sud-est se va forma ceaţã.

BUCURESTI

Vremea va fi frumoasã, iar dupã-amiazã şi caldã pentru aceastã perioadã din an. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 29…30 de grade, iar cea minimã de 11…14 grade.

Prognoza meteo LUNI

Vremea va fi predominant frumoasã, dimineaţa şi noaptea vor fi valori termice în general apropiate de normele perioadei, în schimb dupã-amiaza va fi mult mai cald decât în mod obişnuit în ultima decadã a lunii septembrie în cea mai mare parte a ţãrii. Cerul va fi variabil la senin, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri la altitudini mari la munte (local cu peste 70…80 km/h), în Banat unde rafalele vor atinge 55…65 km/h cu precãdere în sudul regiunii şi temporar, cu viteze mai mici, în Moldova. Temperaturile maxime, cu pânã la 8…10 grade peste mediile multianuale în vestul şi în nordul teritoriului, se vor încadra între 22…23 de grade pe litoral şi în jurul a 31 de grade în Câmpia de Vest; minimele termice vor fi cuprinse între 7 şi 15 grade, mai coborâte în depresiunile Carpaţilor Orientali, spre 3…4 grade, dar şi mai ridicate, pânã la 17…19 grade, în Dealurile de Vest şi pe litoral. Se va semnala ceaţã -izolat în orele dimineţii şi pe alocuri în a doua parte a nopţii- îndeosebi în centru, est şi sud-est.

BUCURESTI. Vremea va fi predominant frumoasã, dimineaţa şi noaptea vor fi valori termice apropiate de cele specifice ultimei decade de septembrie, iar dupã-amiaza va fi caldã. Cerul va fi variabil la senin şi vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 26…28 de grade, iar cea minimã de 11…13 grade. La sfârşitul nopţii vor fi condiţii de ceaţã.

Prognoza meteo MARTI

Vremea va fi predominant frumoasã, iar dupã-amiaza va fi foarte caldã pentru aceastã perioadã din an în cea mai mare parte a ţãrii. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, izolat cu uşoare intensificãri în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Dobrogei şi 30…31 de grade în Crişana, Banat şi sud-vestul Olteniei; minimele termice, uşor mai ridicate faţã de noaptea anterioarã în majoritatea zonelor, vor fi cuprinse între 3…5 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 19 grade în zona deluroasã a Crişanei. Dimineaţa şi noaptea, pe arii restrânse va fi ceaţã.

BUCURESTI. Vremea va fi în continuare predominant frumoasã şi caldã în orele dupã-amiezii, iar dimineaţa şi noaptea vor fi valori termice apropiate de normele perioadei. Cerul va fi variabil şi vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 27…28 de grade, iar cea minimã de 12…14 grade. La sfârşitul nopţii va fi posibil sã se formeze ceaţã.