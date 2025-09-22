Politic

Cristian Popescu Piedone va lansa, pe 29 septembrie, noua sa platformă politică!

Cristian Popescu Piedone pregătește lansarea noii sale platforme politice, de orientare naționalistă și antisistem. Fostul edil al sectorului 5 a afirmat că se adresează tuturor românilor care se simt marginalizați, ignorați sau manipulați de elitele care conduc din birouri, departe de realitățile străzii.

Pe 29 septembrie, începând cu ora 12:00, Sala Palatului din București va găzdui prima adunare națională a susținătorilor partidului Reformarea României. Evenimentul marchează nu doar lansarea oficială a formațiunii politice, ci și o demonstrație de mobilizare civică, într-un moment în care tot mai mulți români caută alternative la partidele tradiționale.

Organizatorii au ales deliberat ziua de luni — o zi de lucru — pentru a transmite un mesaj clar: noul proiect politic nu se bazează pe promisiuni goale, ci pe implicare concretă, pe teren, în slujba cetățeanului.

Într-un gest simbolic, Cristian Popescu Piedone a fost prezent, duminică, în Târgul Vitan, unde a discutat direct cu cetățenii, departe de studiourile TV și de discursurile formale.

Reformarea României se poziționează ca o mișcare care refuză să fie construită în laboratoare de imagine, alegând în schimb să crească organic, din nevoile reale ale comunității.

