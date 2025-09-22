Cum te vindeci după ce ai fost înșelat?

Descoperirea infidelității partenerului poate fi una dintre cele mai dureroase experiențe prin care poți să treci. Trădarea afectează nu doar relația, ci și sănătatea emoțională, stima de sine și încrederea în ceilalți.

Trădarea într-o relație provoacă un șoc emoțional puternic. Emoțiile pot varia de la furie intensă, tristețe profundă, confuzie, rușine, vinovăție, până la anxietate și sentiment de pierdere. Creierul uman, confruntat cu astfel de situații, activează răspunsuri similare cu cele de la traume, inclusiv:

Stres acut – nivelurile de cortizol cresc, ceea ce poate afecta somnul, pofta de mâncare și capacitatea de concentrare.

Tulburări de încredere – apare dificultatea de a mai avea încredere nu doar în partener, ci și în ceilalți oameni.

Dizarmonie emoțională – conflictele interioare între dorința de a ierta și dorința de a te retrage din relație pot genera anxietate și confuzie.

Este normal să simți o avalanșă de emoții. Prima etapă în procesul de vindecare este acceptarea faptului că emoțiile tale sunt legitime și că durerea provocată de trădare nu este un semn de slăbiciune.

Cortizolul și adrenalina cresc, generând anxietate, dificultăți de concentrare și tulburări de somn. Emoțiile nu sunt doar intense, ci și contradictorii: poți simți furie și iubire în același timp, dorința de a ierta și impulsul de a te retrage complet. Înțelegerea faptului că aceste reacții sunt normale este primul pas spre vindecare.

Angela Nuțu, psihoterapeut și coach: “Pierderea încrederii nu afectează doar relația respectivă, ci și percepția noastră despre siguranța emoțională. De aceea, vindecarea implică mai mult decât reconcilierea cu partenerul; implică reconectarea cu propriul sine, cu valorile personale și cu încrederea în oameni”.

Pași concreți pentru vindecare