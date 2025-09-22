Daniel Zamfir n-o mai vrea pe Diana Buzoianu în funcția de ministru al Mediului

Senatorul PSD Daniel Zamfir o acuză pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, că este rău intenționată pentru că întârzie acordarea avizului de mediu pentru patru hidrocentrale.

Senatorul PSD Daniel Zamfir anunță că susține moțiunea simplă pe care AUR a inițiat-o împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, nu pentru că ar vrea răul coaliției de guvernare, ci pentru că trebuie să urmeze „interesul național”.

Daniel Zamfir anunță că a invitat-o la comisia economică pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, pentru a i se explica motivul pentru care avizul de mediu pentru patru hidrocentrale întârzie.

„Prin această atitudine, fie din neștiință, fie din rea voință arată ca este rău intenționată și nu mai poate continua în funcția de ministru. Două decizii CSAT au stabilit ca România trebuie să finalizeze cu prioritate cele 4 hidrocentrale. Doamna ministru, din punctul meu de vedere, nu mai are ce căuta în funcție”, a susținut senatorul PSD.

Daniel Zamfir îl atacă și pe Ilie Bolojan, căruia îi transmite că bunul mers al unei coaliții de guvernare nu poate însemna „sacrificarea” populației României.