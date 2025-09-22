Federația SILVA – 35 de ani de la înființare

Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA este cea mai importantă structură sindicală a lucrătorilor din sectorul silvic românesc. Avem aproape 15.000 de membri, iar anul acesta celebrăm 35 de ani de la înființare!

De 35 de ani, Federația SILVA este vocea și sprijinul silvicultorilor. Pentru cei care nu ne cunosc îndeaproape, sindicatele pot părea uneori organizații mai puțin actuale. În realitate, această imagine a fost adesea cultivată de cei care, în goana după performanțe economice și financiare, au ales să ignore drepturile oamenilor care muncesc.

Noi am demonstrat, însă, că protejând drepturile salariaților putem asigura echilibrul și stabilitatea, chiar și atunci când instituțiile sau organizațiile în care activăm au trecut prin perioade dificile.

Federația SILVA înseamnă solidaritate, responsabilitate și continuitate. Iar misiunea noastră rămâne aceeași: să apărăm demnitatea și drepturile silvicultorilor, construind împreună un viitor mai sigur pentru păduri și pentru oamenii care le îngrijesc.

Dezvoltarea economiei, creșterea calității vieții și protejarea mediului sunt strâns legate atât de modernizarea modelelor de business, cât și de evoluția relațiilor de muncă. Din această perspectivă, rolul sindicatelor devine tot mai complex, iar parteneriatul social depășește simpla protejare a resursei umane și a condițiilor corecte de muncă.

Astăzi, relațiile de muncă se transformă rapid sub impactul schimbărilor tehnologice. Companiile se adaptează, iar sindicatele își extind cooperarea la nivel internațional, formând rețele de comunicare ce fac posibilă reacția simultană la provocări comune. Aceste conexiuni creează mecanisme de solidaritate profesională și permit schimbul de informații, contribuind la un climat social mai echilibrat și mai responsabil.

Peste 500 de membri ai Federației SILVA și de colegi din mai multe țări europene au participat la sărbătoarea noastră

Federația SILVA a organizat cu ocazia împlinirii a 35 de ani, pe parcursul a două zile, un set de evenimente la care au participat peste 500 de membri de sindicat și oaspeți din organizații sindicale din Europa. De asemenea, au fost alături de noi reprezentanți ai mediului academic și o serie de experți în diferite domenii: silvicultură, managementul relațiilor de muncă, lideri de sindicat, conducători de structuri silvice, specialiști în certificarea pădurilor și în comunicare.

Timp de două zile, am organizat un program cu sesiuni de prezentări și comunicări intitulat „Provocări actuale în administrarea pădurilor”. Am avut ocazia să descoperim cum sunt organizate structurile de administrare a pădurilor în 10 țări europene și să înțelegem mai bine provocările cu care se confruntă fiecare. Colegii noștri din Spania, Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina au împărtășit experiențe valoroase, oferind perspective utile, idei și soluții pentru provocările cu care se confruntă în prezent activitatea de administrare a pădurilor.

Amintim titlurile și autorii unor prezentări foarte interesante:

„Studiu comparativ între Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și entități naționale similare din alte țări europene”. Autori: Prof. dr. ing. Alexandru Lucian CURTU, Conf. dr. ing. Aureliu-Florin HĂLĂLIȘAN, Conf. dr. ing. Liviu NICHIFOREL, Prof. dr. ing. Bogdan POPA (care a prezentat într-o intervenție online studiul comparativ în cadrul conferinței) și Șef lucr. dr. ing. Nicolae TALPĂ;

„Provocări în managementul forestier din Ucraina". Autori: Volodymyr ZAHORSKYI, Ion DUBOVICI, Oleh DANCHUK și Ihor SOLOVIY, cadre didactice la Universitatea Națională de Silvicultură din Lvov, Ucraina;

„Provocări actuale în lucrările de prevenire a incendiilor din Alto Mijares, Castellón, Comunitatea Valenciană". Autor: Arturo Garcia BERNAT și Fernando Cortes MESEGUER din cadrul Sindicatului Lucrătorilor din Industrie, Comerț și Servicii STICS – Intersindical, Valencia – Spania;

„Starea fondului forestier proprietate publică din Republica Moldova: provocări în administrare". Autor: Ghenadie Grubîi – Președintele Federației Sindicatelor Sindsilva – Republica Moldova;

„Silvicultura și conservarea naturii în Ungaria." Autor: Szilárd GRÉDICS, președintele Uniunii Silvicultorilor și Lucrătorilor din Industria Lemnului din Ungaria, inspector silvic, Corporația Forestieră EGERERDŐ;

„Provocările actuale în administrarea pădurilor. ONG-urile și tehnicile de comunicare". Autor: Lucian FILIGEAN, Președinte PEFC România – organism național de certificare a pădurilor;

Autor: Lucian FILIGEAN, Președinte PEFC România – organism național de certificare a pădurilor; „Despre comunicare în sectorul silvic. Perspectiva Federației Sindicatelor din Silvicultură SILVA”. Autor: Tudor ARTENIE, doctorand în comunicare cu aplicație în silvicultură – Facultatea de Silvicultură Suceava.

Dincolo de conferințe și prezentări, în aceste două zile de sărbătoare am organizat „Competiția Sportivă Cupa Federația SILVA”. Colegii noștri sportivi s-au întrecut la fotbal, tenis de câmp, tenis de masă, dar și la șah, table, darts și whist.

Au fost două zile frumoase, pline de discuții profesionale și întâlniri cu silvicultorii, care s-au încheiat cu o ședință a Consiliului de Conducere al Federației SILVA și cu festivitatea de premiere a câștigătorilor probelor sportive. Am discutat despre problemele cărora trebuie să le facem față și am stabilit calendarul de acțiuni sindicale pentru perioada următoare. Prioritar este acum proiectul de Hotărâre a Guvernului privind reorganizarea Romsilva, pus din nou în consultare publică de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Ne bucurăm că am reușit să organizăm acest eveniment în condițiile în care Federația SILVA a fost, așa cum știe toată lumea, sub o presiune fără precedent în ultimul an. Am rezistat și vom lupta în continuare pentru drepturile silvicultorilor și pentru o bună administrare a pădurilor pe care le avem în grijă. S-a văzut, în aceste două zile, faptul că solidaritatea rămâne valoarea principală a sindicatelor – chiar dacă relațiile de muncă evoluează într-un ritm acut și schimbările tehnologice produc mutații în companii sau în instituții. Sindicatele evoluează și ele, stabilesc legături la nivel internațional și acționează într-un mod coordonat. Această colaborare face posibilă atât solidaritatea profesională, cât și schimbul de bune practici.

Mulțumim tuturor celor care au răspuns pozitiv la invitația noastră și au participat la ediția din acest an a Manifestărilor Internaționale ale Silvicultorilor, precum și colegilor care s-au implicat în organizarea evenimentului.

UNIȚI, SUNTEM O FORȚĂ!

Silviu GEANĂ,

Lider Federația SILVA