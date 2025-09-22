Grupul de firma Avangarde va prelua grupul imobiliar Nordis

Grupul imobiliar Nordis ar urma să fie preluat de grupul de firme Avangarde, ceea ce ar reprezenta „o soluţie realistă şi sustenabilă pentru maximizarea şanselor de recuperare sumelor investite de către creditor”.

Nordis Group a anunțat, luni, 22 septembrie, că grupul Avangarde intenționează să preia afacerea, arătând că „atragerea unui investitor strategic reprezintă o soluţie realistă şi sustenabilă pentru maximizarea şanselor de recuperare sumelor investite de către creditor”.

Ștefan Unchiașu, administratorul Avangarde, transmite că grupul este interesat să preia afacerea Nordis și că decizia finală va fi luată, cel mai probabil, până la sfârșitul lui 2025.

„Suntem interesaţi să preluăm business-ul Nordis şi, ca urmare a acestui fapt, am înaintat o scrisoare de intenţie pentru Nordis Mamaia SRL şi Nordis Management SRL, firmele principale din grup. Am început procesul de due diligence şi vom lua o decizie, sperăm, până la sfârşitul acestui an”, a transmis el.

Vor urma să aibă loc analize detaliate de natură juridică, tehnică și financial-contabilă, sub rezerva aprobării de către Adunarea Generală a Creditorilor celor două companii a celor două scrisori de intenţie.

„Ne dorim să fructificăm deplin această oportunitate de business şi de dezvoltare a Grupului Avangarde la nivelul următor. Activăm de peste 15 ani în piaţa imobiliară, totalizând până acum peste 5.000 de apartamente finalizate şi livrate, iar astăzi avem în dezvoltare, în Bucureşti şi zonele adiacente, alte peste 1.500 de apartamente”, a mai declarat Ştefan Unchiaşu.

Emanuel Poștoacă, administratorul special al Nordis, transmite că se bucură că potențialul grupului pe care îl conduce să fie valorificat de un altul.

„Mă bucur că potenţialul de dezvoltare al grupului Nordis are şanse să fie valorificat de un antreprenor român, cu o experienta relevantă în domeniul imobiliar”, a transmis Emanuel Poştoacă.